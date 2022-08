Do tří měsíců vás odstřihnou od energií, opětovné připojení stojí 1500

Humanitární organizace Člověk v tísni podle Elišky Ratiborské eviduje na své bezplatné dluhové lince v posledních týdnech desítky volajících, kteří se obrací na zkušené poradce organizace s problémy kvůli zdražování energií a šokujícím vyúčtováním.

Polovina českých domácností totiž podle průzkumu Institutu prevence a řešení předlužení svou průběžnou spotřebu energií nezjišťuje a čeká až na vyúčtování na konci roku. „Pokud domácnosti růst cen nereflektují zvýšením svých měsíčních záloh, téměř jistě je při ročním vyúčtování čeká kvůli mimořádně vysokým nedoplatkům šok,“ varuje ředitel Institutu Radek Hábl.

Lidé vše často začnou řešit, až když jim přijde vyúčtování s nedoplatkem a oni nemají na jeho zaplacení. S tím se v praxi setkává i vedoucí dluhového poradenství Člověka v tísni Daniel Hůle. Předpokládá, že s podzimem se situace ještě zhorší.

„S postupujícím časem lidem vznikají stále vyšší nedoplatky, které v červnu byly běžně kolem deseti tisíc. Ale na podzim již může jít o několik desítek tisíc, což bude pro většinu postižených domácností neřešitelné,“ míní Hůle.

1 Dluh řešte s dodavatelem hned

Mluvčí skupiny ČEZ Alice Horáková doporučuje se co nejdříve s dodavatelem energií spojit a zkusit domluvit, nejlépe už když lidé začínají mít problém s placením měsíčním záloh. „To platilo dříve a platí to i dnes. A vždy je to pro zákazníka i výrazně levnější, než nechat věci být a nekomunikovat,“ podotýká.

„Pokud s námi totiž zákazník komunikuje, v drtivé většině případů mu dokážeme nabídnout řešení. Můžeme mu snížit zálohy, pokud v domácnosti upravili svou spotřebu, nebo poskytujeme bezúročné splátkové kalendáře, které umožňují nedoplatek rozložit až do deseti měsíců,“ uvedla Horáková.

Poradenství ohledně nároku na pomoc od státu nabízí vedle pracovníků úřadů práce společně třeba se zorientováním se ve smlouvách s dodavatelem energií zadarmo neziskové organizace a právě dluhoví poradci na lince Člověka v tísni.

„S lidmi kontrolujeme jejich nastavení smlouvy s dodavateli energií, vyjednáváme splátkové kalendáře a hlavně zjišťujeme nárok na dávky na bydlení,“ popisuje vedoucí linky Michaela Šímová. „Obrací se na nás ale také lidé, kteří se nezvládají ve smlouvě, tarifech, fixacích a zálohách zorientovat, takže radíme i s tímto,“ dodává.

2 Tři měsíce do přerušení dodávek energií

Upomínkový proces začíná běžet po první nezaplacené záloze, varuje mluvčí ČEZ. Energetické firmy se snaží dle svých slov kontaktovat zákazníka všemi možnými kanály, které od něj mají k dispozici.

„Pokud dojde k neuhrazení zálohy, nejprve zákazníka upozorníme e-mailem, případně SMS zprávou, že vznikl dluh. Tato první výzva má ještě poměrně vstřícný a mírný tón,“ vysvětluje mluvčí Pražské energetiky (PRE) Karel Hanzelka a dodává, že většina zákazníků zareaguje a dlužnou zálohu uhradí.

Pokud však zákazník částku neuhradí ani po dalším kole upomínek přichází na řadu odpojení od energií. Na nápravu nebo domluvu s dodavatelem má čas maximálně tři měsíce.

„Po druhé nezaplacené záloze už můžeme přistoupit k přerušení dodávky, což vychází zhruba po dvou až třech měsících,“ uvádí Horáková. „Pokud už dojde k odpojení odběrného místa, zpravidla jde o zákazníky s dlouhodobě špatnou platební morálkou a nakumulovaným dluhem,“ dodává zase Hanzelka.

3 Opětovné připojení elektroměru za 1 500

Opětovné připojení k odběru energií je po uhrazení dlužné částky sice rychlé, ovšem nemusí být zadarmo. Záleží jestli už distributor domácnosti odmontoval elektroměr. Firmy však sází na to, že domácnosti být bez proudu nechtějí, a běžně se tak brzy po odpojení snaží dlužnou částku uhradit.

„Pokud s námi zákazník začne po přerušení dodávky okamžitě komunikovat, dodávka bývá obnovena do pěti pracovních dnů. Pokud ani po přerušení dodávky zákazník nereaguje, následuje demontáž elektroměru,“ popisuje Horáková.

„Pokud jsme přeci jen nuceni odběrné místo kvůli dluhu odpojit, zákazník pak zpravidla reaguje velmi rychle a dlužnou částku vzápětí ihned uhradí, aby mohl být znovu připojen. Kontaktuje naši zákaznickou linku nebo centrum, kde vše vyřídí a doloží, že dlužná částka byla uhrazena,“ popisuje Hanzelka.

Opětovné připojení elektroměru, což provádí distributor, však vyjde odběrné místo navíc na 1 500 korun. „Na připojení máme dle příslušných předpisů dva pracovní dny, ale ve skutečnosti bývá připojení zpravidla rychlejší,“ dodává Hanzelka.

Vyskytují se navíc i vynalézavé způsoby odběru elektřiny „načerno“.

„Nedávno jsme se setkali třeba s případem, kdy Společenství vlastníků jednotek zjistilo, že v bytě, který je odpojený od elektrické energie se svítí. Když začalo řešit, jak je to možné, přišlo na to, že vlastník bytu se načerno napojil na rozvody ve společných částech domu,“ popisuje případ kutila Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev.

„Nepoškozoval tak distributora, ale všechny ostatní vlastníky v domě, kteří to za něj musí zaplatit, a pak to po něm budou vymáhat pravděpodobně soudní cestou,“ dodává Vysloužil. Obává se, že v zimě může takovýchto případů přibývat, jelikož lidé budou ze zoufalství hledat zkratkovitá řešení.

Podle mluvčího zatím PRE sleduje jen k velmi mírný nárůst neplatičů. „Což přisuzujeme spíše tomu, že si lidé zapomněli po zvýšení cen přenastavit své trvalé příkazy nebo inkasní limity v bance,“ dodal Hanzelka. Většina zákazníků PRE však podle mluvčího nepoužívá elektřinu k nejnákladnějšímu užitku, a to ohřevu vody v bojleru a k topení.

Neziskové organizace se však vývoje situace na podzim bojí. „Chceme jednat s dodavateli energií o vstřícnější politice splátkových kalendářů a jednáme také s významnou bankou, zda by na tyto nedoplatky neposkytovala účelově vázaný úvěr,“ dodává Hůle. Nejlepší radou však podle něj je, aby si lidé sami průběžně zvyšovali zálohy, protože tím předejdou vysokým jednorázovým nedoplatkům.