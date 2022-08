Vypnout vodu ani topení v bytech neplatičů nelze, potvrzuje advokát

„Bojíme se toho, co přijde. Zvyšující se ceny energií jsou citelným vstupem do rozpočtu rodin,“ uvedl například František Ryba, ředitel Stavebního bytového družstva Krušnohor, které se potýká s neplatiči dlouhodobě.

Domluva ohledně placení často nefunguje a je nutné peníze vymáhat soudní cestou, mnohdy do hry vstupuje také exekutor. Ani to však nemusí být stoprocentní cesta k úspěchu.

„Šance na úspěch se odvíjí od více faktorů a v dnešní době je opravdu velmi těžké ji jakkoli vyčíslit,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz advokát Ondřej Brostík.

Svaz českých a moravských družstev tvrdí, že vymáhání dluhu soudní cestou je na dlouhou dobu a soudní řízení může trvat dva až tři roky. Je to skutečně tak?

V délce soudního procesu existuje mnoho proměnných a je tedy poměrně složité předem odhadnout, jak dlouho bude takové řízení trvat. Pokud ale skutečně nedojde k domluvě s dlužníkem a SVJ uplatní svůj nárok soudní cestou, je skutečně nutno počítat se soudním řízením v délce několika měsíců až let.

Doba dvou až tří let přitom bohužel není výjimečná. Občanský soudní řád sice zná možnosti využití tzv. zkrácených řízení, kdy soud může ve věci rozhodnout formou platebního rozkazu nebo elektronického platebního rozkazu, které mohou řízení zkrátit až na několik týdnů. Pokud se ale bude neplatič aktivně bránit či naopak úmyslně řízení prodlužovat, může se řízení protáhnout až na několik let.

Co ještě hraje roli?

Vedle přístupu dlužníka přitom v této souvislosti hraje významnou roli nejen složitost případu, ale například také vytíženost konkrétního soudu a soudce. A to se přitom bavíme pouze o nalézacím řízení, které v ideálním případě skončí vykonatelným rozhodnutím soudu. To však ještě samo o sobě neznamená reálné vymožení pohledávky, kterého se žalobce často musí domáhat až v následném exekučním řízení.

Jak to probíhá?

Jak již bylo zmíněno, pokud soud ve věci rozhodne ve prospěch žalobce, tedy v našem případě SVJ, lze se po nabytí právní moci a vykonatelnosti takového rozhodnutí obrátit s vymáháním pohledávky na exekutora prostřednictvím exekučního návrhu. Exekutor následně požádá soud o pověření vedením exekuce, vyrozumí povinného o zahájení exekučního řízení a ještě jednou jej vyzve k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti.

Současně však již exekutor prostřednictvím exekučních příkazů zajistí majetek povinného. Tento proces v praxi standardně trvá přibližně měsíc. Poté však opět záleží na konkrétních okolnostech případu a zejména na skutečnosti, zda dlužník reálně disponuje majetkem, ze kterého lze vymáhanou pohledávku uspokojit. Pokud ano, může být již následný proces poměrně rychlý, například v řádu týdnů.

A pokud majetkem nedisponuje?

V případě, kdy dlužník nemá dostatek prostředků na úhradu vymáhané pohledávky, se však exekuční řízení opět může táhnout i několik let, a to často bez výrazného úspěchu. V dnešní době je bohužel velmi časté, že je proti téže osobě vedeno i několik exekučních řízení a reálné vymožení pohledávky je tak velmi složité.

Lidé přitom následně často řeší svou situaci prostřednictvím insolvenčního řízení, kdy v případě fyzických osob přichází do úvahy zejména řešení úpadku formou oddlužení. To už je ale zase další samostatné téma.

U některých neplatičů může mít jen doručení předžalobní výzvy psychologický efekt. Advokát Ondřej Brostík

Jak velká je šance, že SVJ nebo bytové družstvo dostane nakonec zpátky všechny peníze, které takový neplatič dluží?

Jak jsem již naznačil, šance na úspěch se odvíjí od více faktorů a v dnešní době je opravdu velmi těžké ji jakkoli vyčíslit. U některých neplatičů může mít jen doručení předžalobní výzvy psychologický efekt a s vědomím, že jim hrozí vymáhání pohledávky soudní cestou, nakonec uhradí dluh v celé výši ještě před zahájením soudního řízení.

To většinou nastává zejména u osob, které finanční prostředky mají, jen je doposud odmítaly smírnou cestou vydat. Tato varianta je samozřejmě pro SVJ ideální a řešení je poměrně rychlé.

Druhou skupinou jsou dlužníci, kteří sice dluh neuhradí dobrovolně, ale disponují majetkem, který lze v exekučním řízení postihnout a SVJ tak má možnost domoci se svého nároku prostřednictvím činnosti exekutora. Samozřejmě ale existují i případy, kdy ani exekutor není ve své činnosti úspěšný a pohledávku se mu podaří vymoci pouze částečně nebo vůbec. Bohužel je nutno uvést, že s ohledem na současnou ekonomickou situaci lze předpokládat, že těchto případů bude do budoucna spíše přibývat. Proto je tak klíčové jim předcházet.

A jak konkrétně?

Například zajištěním flexibilního schvalování změn záloh skrze moderní aplikace. V počáteční fázi sporu je samozřejmě velmi těžké posoudit reálnou vymahatelnost pohledávky a samozřejmě je nutno vzít v potaz také to, že vymáháním pohledávky vznikají SVJ další nemalé náklady na soudní poplatek a právní zastoupení, které samozřejmě následně také musí po dlužníkovi vymáhat.

Určitě to však není důvod, aby SVJ pohledávky po neplatičích vůbec nevymáhalo. Alespoň základní představu o situaci dlužníka si může každý věřitel udělat prostřednictvím nahlédnutí do insolvenčního rejstříku a centrální evidence exekucí. Pokud dlužník v těchto registrech nemá žádný záznam, je poměrně velká pravděpodobnost, že by proces vymáhání mohl být nakonec úspěšný.

Proč nelze neplatičům vypnout topení nebo vodu? Člověk může využívat topení nebo se sprchovat i v případě, pokud neplatí zálohy. To nezní úplně fér...

Je nutno říct, že i neplatič je stále vlastníkem bytové jednotky a náš právní řád přiznává vlastnictví širokou ochranu. Vlastnické právo nesmí být až na některé zákonem definované výjimky vlastnictví omezováno a Listina základních práv a svobod zároveň zaručuje právo na nedotknutelnost obydlí.

To znamená, že do obydlí není možné vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí, přičemž je vysoce nepravděpodobné, že by neplatič do bytu kohokoli dobrovolně vpustil právě za účelem vypnutí vody či topení. Nuceným vstupem by tedy došlo k závažnému porušení ústavně zaručených práv a neplatič by se tak ocitl v pozici, kdy by se proti takovému zásahu mohl bránit nejen u soudu, ale také v trestněprávní rovině.

SVJ by tak spíše vznikly další nepříjemnosti. Daná situace je každopádně problém, na který SVJ a bytová družstva již dlouhodobě upozorňují a volají po změně příslušné legislativy.