Ministr Plaga spadl z kola. Má opět zlomeninu, tentokrát klíční kosti

„Dnes kvůli tomuto zranění podstupuje operační zákrok,“ řekla iDNES.cz mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Je to jeho už druhá nehoda v poměrně krátkém čase. V květnu si při pádu zlomil ruku.

Tehdy následná hospitalizace po operaci nebyla nutná, doba léčení však byla lékaři stanovena na zhruba 6 týdnů. Pak ještě následovala několikatýdenní rehabilitace.



Podle Lednové by se Plaga chtěl už ve čtvrtek vrátit do práce. Je otázkou, zda to povaha zranění dovolí.

Ve středu dopoledne měl mít Plaga na ministerstvu školství tiskovou konferenci s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem k tématu kvality vzdělávání v jednotlivých krajích. Akci ráno tiskové oddělení úřadu zrušilo z důvodu neočekávané události.