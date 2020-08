Plaga zvažuje výuku na dálku i v klidné době. Krajní možnost, míní učitelé

„Počítáme s tím, že do konce letošního roku připravíme pokusné ověřování,“ uvedl ministr školství Robert Plaga. „Nešlo by jen o výuku na dálku v případě zásahu nouzového stavu, mimořádného opatření nebo zásahu krajské hygienické stanice, jak s tím počítá současná novela školského zákona. Mělo by jít o ověřování toho, jakou roli může hrát distanční vzdělávání v celém systému, jaká má být kombinace prezenčního a distančního vzdělávání a ve kterých oblastech dává smysl a větší efekt distanční vzdělávání jako doplněk prezenčního,“ řekl.

Ministerstvo proto v následujícím půlroce vybere různé typy škol z několika regionů, které by do ověřování zařadilo. Na upřesnění toho, kolik jich bude, je podle Plagy zatím brzy. „Hodláme to odstartovat v druhém pololetí nadcházejícího školního roku,“ uvedl.

Vše promyslet a hlavně nic neuspěchat

Ačkoli ředitelé škol souhlasí s uzákoněním návrhu o distančním vzdělávání během krizových situací, k možnosti tohoto typu výuky i při běžném provozu má většina pochybnosti.

„Je třeba to celé udělat promyšleně, a ne bez dalších podmínek. Je to určitý gin, kterého vypouštíme z lahve. Je třeba opravdu domyslet všechny souvislosti,“ sdělil redakci iDNES šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. „Už dříve existoval poslanecký návrh, který zrovnoprávnil distanční výuku s prezenční. My jsme ho ale nepodpořili právě z toho důvodu, že se nám to celé zdá velmi neprodiskutované a velmi narychlo,“ dodal.

Černý dodal, že je rozhodně pro, aby se o distanční formě vzdělávání začalo více debatovat. „Měla by tomu ale předcházet odborná diskuze, kde by se probraly a prodiskutovaly všechny aspekty a všechna pro a proti. Pokud dojdeme k závěru, že to tak může být, je to krok správným směrem,“ sdělil Michal Černý.

Dálková forma studia by podle šéfa Asociace ředitelů základních škol pomohla zejména těm dětem, které nemohou z určitých důvodů jezdit do školy a které musí například ze zdravotních důvodů praktikovat systém individuálního domácího vzdělávání.

S tím, že dálkové studium pomohlo dětem, které ze zdravotních důvodů nemůžou docházet do školy, souhlasí i předseda Asociace obchodních akademií Richard Žert.

Renata Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií České republiky, se k návrhu staví spíše skepticky. „Distanční vzdělávání považuji za krajní možnost. Výhody v tom žádné nevidím ,“ řekla. „Není to stejné, jako když jste s žáky ve třídě nebo na nějaké osobní konzultaci. Jde o ten sociální kontakt. Nevidíte ty reakce. Když jasně vidíte ve třídě, že někdo nechápe, vysvětlíte to znova. Při online výuce tohle moc nejde,“ dodala Schejbalová.

Ministr školství Robert Plaga odmítl upřesnit, jak velkou část výuky by podle něj mohlo distanční vzdělávání tvořit. „Bylo by laciné, kdybych řekl 25 procent nebo 35 procent. Hezky by to vypadalo, ale nebyla by to pravda. Od toho jsou pokusná ověřování, aby se to vyzkoušelo a na základě toho, co se ve školách skutečně děje, dostal ministr školství nebo ministryně školství na stůl podklad, že to funguje, a až poté řekl, jaký má být správný podíl, protože to vyjde z toho, co se skutečně v terénu děje, a ne z toho, co si myslí Robert Plaga,“ řekl.