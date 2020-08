Nedohánějte učivo, v prvních týdnech neznámkujte, vyzval Plaga učitele

Pro případ, že by bylo potřeba opět přejít na výuku na dálku, by si školy zároveň měly stanovit jednotnou platformu a způsob komunikace a zjistit možnosti zapojení dětí. Vyplývá to z materiálu, který ministerstvo zveřejnilo na webu.

Ministerstvo školám doporučilo upravit výuku tak, aby odpovídala základům, které mají všichni umět. Žáci by podle Plagy neměli být neúměrně přetěžováni, takže školy mohou vynechat látku, kterou měly ve svých učebních plánech navíc.

Učitelé by neměli školní rok začít psaním testů na známky. Místo toho by měli několik týdnů s dětmi pracovat tak, aby se navázalo na to, co umí. Vhodnou motivací pro děti by podle ministra mělo být takzvané formativní hodnocení, při kterém učitel vysvětluje žákovi, co už se naučil a na čem ještě musí zapracovat.

Jste pro osekání učiva a odklad známkování na školách? Ano 22 Ne 43

Střední školy by kromě češtiny, cizího jazyka a matematiky měly klást důraz také na odborné předměty a praktické vyučování v rozsahu základního učiva stanoveného státem.

Pomohou studenti?

Pro děti, které zůstaly kvůli uzavření škol hodně pozadu, mohou školy získat pomoc s doučováním zdarma od studentů pedagogických fakult. Zajistit to může iniciativa ministerstva ve spolupráci s pedagogickými fakultami a Člověkem v tísni. Školy, které by o podporu od studentů měly zájem, se mohou registrovat na webu Národního pedagogického institutu, který pak informuje nejbližší pedagogickou fakultu.

Ještě před začátkem školního roku by si školy také měly určit pravidla pro případ, že by se musely kvůli covidu-19 opět zavřít a přejít na výuku na dálku. Každá škola by měla mít jednotnou digitální platformu pro komunikaci, aktualizovaný seznam kontaktů nebo plán dovybavení digitálními technologiemi. Po zahájení školního roku by pak školy měly zjistit podmínky pro výuku na dálku v případě jednotlivých žáků a ve spolupráci se zřizovatelem či neziskovými organizacemi se snažit o vybavení děti z chudších rodin.

Při výskytu nákazy ve škole by podle ministra mohla výuka pokračovat třemi různými způsoby, a to podle konkrétní situace. V úvahu by přicházelo buď běžné prezenční vzdělávání spolužáků nakaženého, nebo přechod na výuku distanční, případně smíšenou. Výuku na dálku by podle návrhu, který schválila vláda a projedná ještě Parlament, měla školy povinnost zajistit, pokud by se v karanténě ocitla víc než polovina třídy.