Plaga navrhne uvolnění respirátorů pro pražské učitele, zváží další regiony

O poskytnutí respirátorů pražským školám již Plaga jednal s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem. Mělo by jít o deset respirátorů na každého pracovníka školy, tedy včetně neučitelského personálu. „Bude to 44 tisíc krát deset respirátorů pro Prahu,“ řekl Plaga v pořadu Otázky Václava Moravce.

Jednat bude na vládě i o respirátorech pro školy v dalších regionech, které jsou nyní na koronavirovém semaforu označené jako oranžové. Jde třeba o okresy Beroun, Kladno, Kolín, Praha-východ a Uherské Hradiště.

„Nabízí se to,“ míní Plaga. Poukázal ale na to, že na zajištění ochranných pomůcek měly školy celé léto, není to tak podle něj primárně povinnost státu, ale zřizovatelů, tedy obcí. O tom, že by se měly učitelům poskytnout respirátory, hovořil dříve i epidemiolog Roman Prymula.



V současnosti si podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého nyní musí vybrat. „Buď budeme mít roušky i ve třídách. Pak se může stát, že do karantény nepůjde celá třída, když se objeví nakažený. Nebo roušky nebudou a do karantény půjdou všichni,“ řekl Černý.

Sám ale připustil, že si není jistý, jak efektivní roušky jsou, a to zvláště u malých dětí, které se jich různě dotýkají.

Online výuka

Podle Plagy i Černého jsou již nyní školy připravené na případný přechod na online výuku. Problém však podle Černého zůstává na straně žáků. V sociálně slabších regionech nemají totiž někteří internet, i jinde se ale může stát, že oba rodiče pracují z domova a na dítě nezbude volný počítač. „Skutečně jsem se již setkal s tím, že učitel přijde a ptá se, co s tím má dělat,“ řekl Černý.

Oproti jaru je však situace lepší. Nějaké peníze na doplnění zápůjčních fondů škol poskytlo ministerstvo, školám podle Černého nabízejí techniku i neziskové organizace.

Černý však uvedl, že problém podle něj leží jinde. Ředitel školy totiž může nařídit povinnou online výuku až v okamžiku, kdy bude třicet procent pedagogického sboru v karanténě. Do té doby ji může pouze doporučit. Bez omezení ji mohou nařídit jen hygienici. „Hypoteticky tato skutečnost nastat může, já ale počítám s tím, že hygienické krajské stanice umožní svým rozhodnutím překlopení na online výuku, pokud to bude třeba,“ odpověděl Plaga.