Ministr Plaga si zranil ruku, musel podstoupit chirurgický zákrok

Ministr se zranil v době, kdy se částečně obnovuje docházka v základních školách poté, co polevila krize kolem epidemie koronaviru. V pondělí se vrátí do lavic žáci prvního stupně, kteří nechodí na vyučování od 11. března. Jejich pauza trvala 75 dní.

„Pan ministr Plaga měl úraz levé ruky, který si vyžádal chirurgický zákrok na operačním sále,“ napsala Lednová iDNES.cz. „Hospitalizace nebyla nutná, doba léčení však dle lékařů bude zhruba 6 týdnu a pak bude následovat několikatýdenní rehabilitace,“ dodala.

Bezpečnostní rada státu přerušila výuku na základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách už 10. března, tedy o dva dny dříve, než vláda rozhodla o vyhlášení nouzového stavu. Opatření se nevztahovalo na školky, o jejich uzavření rozhodli zřizovatelé.

Vládní opatření výrazně ovlivnilo nejen výuku, která se ve velké míře přesunula na internet a také na bedra rodičů, ale i přípravu na maturity nebo jednotné přijímací zkoušky na střední školy.

Dlouho například nebylo jasné, jestli se oboje vůbec uskuteční. Jistotu přinesl až příznivý vývoj epidemické situace. Zatímco maturity se ale uskuteční v tradiční formě, byť na ně může mít dopad přestávka v docházce, přijímací zkoušky budou mít letos jen jedno kolo místo dvou.

Uzavření škol, nejdelší v poválečné české historii, ovšem neznamenalo konec výuky. Žáci a učitelé od prvního stupně základních až po vysoké školy přešli na dálkovou výuku.

Nejedná se přitom jen o zadávání úkolů a jejích následnou kontrolu, v rámci možností se školy, jejich pedagogové i žáci snaží také o výuku prostřednictvím internetu. Využívají přitom zejména různé komunikační programy, od běžného skupinového hovoru přes Skype až po specializovanější aplikace pro organizaci výuky.

Jak ukázal průzkum České školní inspekce, provedený v první půli dubna mezi téměř všemi řediteli 5 500 základních a středních škol, zapojila do distanční výuky naprostá většina žáků.

U některých ovšem omezuje jejich možnosti rodinné zázemí nebo nedostatečná vybavenost domácností počítači či připojením k internetu. Někteří žáci také mají nízkou motivaci ke vzdělávání nebo malou podporu ze strany rodičů. Nejsložitější situace je zejména ve vyloučených lokalitách, uvedla inspekce.

Při hodnocení by učitelé měli jednat ve prospěch žáků

Přerušení běžné školní docházky a obtíže spojené s náhlým přechodem na distanční formu výuky budou základní i střední školy brát v úvahu při hodnocení žáků za druhé pololetí.

Podle pokynu ministra školství Roberta Plagy z konce dubna mají učitelé při psaní závěrečného vysvědčení zohledňovat hlavně výsledky žáků z šesti týdnů v únoru a březnu. Méně pak práci dětí v období výuky na dálku či k výsledkům z prvního pololetí. Při hodnocení by měli jednat vždy ve prospěch žáků.

Ministerstvo školství přitom neočekává, že by školy naplnily své učební plány. Měly by se podle něj zaměřit na to nejdůležitější z hlavních předmětů. Z výuky na dálku mají učitelé do klasifikace zohlednit například snahu dětí o spolupráci, odevzdávání úkolů nebo samostudium a jeho výsledky. Vliv na známku na vysvědčení může mít také četba nebo zvládnutí práce s počítačem. Učitelé by podle metodiky měli žáky hodnotit převážně slovně i v celém období výuky na dálku.

Rodiče mají nárok na ošetřovné

Blížícímu se návratu žáků prvních až pátých tříd – ovšem nikoli k běžné výuce, bude se jednat o patnáctičlenné skupiny a účast není povinná – předcházely již dvě etapy otevírání škol. Jako první se 20. dubna částečně otevřely vysoké školy, a to pro na konzultace pro studenty v posledním ročníku studia. O dva týdny později, 11. května, se pak mohli vrátit studenti závěrečných ročníků základních a středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol kvůli přípravám na zkoušky.

Druhým týdnem je pak také možná výuka na základních uměleckých nebo jazykových školách, postupně se otevřel také další ročníky vysokých škol. Těm ale už často skončil letní semestr.

Na začátku června se mají konat maturity, přijímací zkoušky na střední školy nebo praktické vyučování na středních a vyšších odborných školách. Během června by pak měla přijít řada i na ostatní žáky základních a středních škol, ovšem jen v menších skupinách a spíše formou konzultací.

Rodiče, kteří museli zůstat kvůli zavření škol s dětmi doma, mají nárok na ošetřovné. Parlament přitom schválil úpravu, ve které nejen zvýšil hranici věku dítěte z deseti na 13 let, ale také od dubna zvýšil ošetřovné ze 60 procent denního vyměřovacího základu na 80 procent.

Po otevření škol nárok na ošetřovné zůstane, i pokud rodiče své děti nepošlou do školy z několika vyjmenovaných důvodů (kvůli možnosti ohrožení potomkova zdraví či zdraví jiných členů domácnosti, omezené kapacitě školy nebo její provozní době).

