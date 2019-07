Zákon proti zvířecímu utrpení. Zpřísní se pravidla pro chov mazlíčků

Jeden z nejotřesnějších případů týrání řešili veterináři loni na Vysočině. Naráz odebrali ze sklepa rodinného domu přes dvě stě podvyživených, nemocných a neočkovaných psů.

Z dat vyplývá, že případů týrání u nás neubývá. Loni veterinární inspektoři provedli přes sedm tisíc kontrol a jak u hospodářských, tak u domácích zvířat se počet závad meziročně zvýšil celkem o šest procent.

A vypadá to, že letos se trend potvrdí. Třeba u podnětů od občanů, které už tvoří přes 40 procent v této oblasti, se loni dostalo k dalšímu projednání 575 případů a jen do letošního června už bylo zjištěno 467 problémů, které se budou dál řešit.

Právě kvůli případům, jako byl ten v Kamenici, ministerstvo zemědělství připravilo novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, která teď ve Sněmovně čeká na projednání. Platit by mohla v prvním čtvrtletí příštího roku.

Poprvé definuje dosud jen mediální pojem „množírna“ a zakazuje v ní pod pokutou až půl milionu chovat psy i kočky.

Zasáhnout by měla novela hlavně nekalé praktiky „množitelů“, ale nakonec se dotkne i běžných chovatelů. Ti budou muset také vést komplikovanější evidenci každého vrhu štěňat a tyto podklady předávat novým majitelům.

V praxi to znamená, že kdo si bude kupovat štěně, dostane k němu údaje o dosavadním způsobu krmení, popis péče a kopii evidenčního listu vrhu. V něm bude uvedeno třeba místo chovu, údaje o matce štěňat, očkování a odčervení a počet narozených a uhynulých štěňat ve vrhu.

Má to ale jednu výjimku. Při projednávání novely vláda ulevila malé části chovatelů, typicky „babičce na vsi“. Víc papírovat tedy budou majitelé tří a více fen, chovatelské stanice či členové chovatelských klubů.

„Zpřesnil se okruh adresátů, aby se postihly skupiny, které jsou ve vztahu k chovu zvířat v nevhodných podmínkách nejrizikovější,“ vysvětluje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Všechny bez rozdílu pak od ledna čeká povinnost čipování psů. Tomu, kdo čip svému psovi nedá, hrozí pokuta od dvaceti do sto tisíc korun. Štěňata dostanou čip při prvním očkování proti vzteklině, starším se vpíchne pod kůži při pravidelném přeočkování. Pokud majitel psovi čip nedá, povinná vakcinace proti vzteklině nebude platná.

Na zdraví zvířat lidé nehledí

K tomu stát se oblíbeným zbožím stačí někdy málo. Jedna povedená reklama, v níž vystupuje roztomilý pes či nevrlá kočka, může mít pro plemeno až fatální důsledek. Lidé je chtějí získat, ale za co nejnižší cenu.

To následně nahrává rychlému množení pro peníze na úkor zvířecího zdraví. Naposledy taková vlna zájmu postihla Jack Russel teriéry, francouzské buldočky, mopsy či perskou kočku, která s ironickými poznámkami vystupuje v reklamě jedné z tuzemských bank.

Mezi změny v oblasti chovu, které novela zákona na ochranu zvířat proti týrání nyní přináší, patří například zákaz prodeje psů, koček a primátů ve zverimexech. Zde jsou přehledně nejdůležitější novinky.

1. Už víme, co je množírna

Úplně poprvé zákon říká, co je to množírna, a umožní efektivněji postihnout divoké rozmnožování koček a psů čistě za účelem zisku. Při kontrolách se totiž stávalo, že dosud platný zákon umožňoval různé výklady.

Typickým rysem množírny je špatné zdraví zvířat, téměř žádné údaje o tom, jak jsou psi či kočky chováni, a žádné údaje o matce. Někdy ji lidé při koupi ani nevidí. Feny jsou nejčastěji týrány tím, že rodí po každém hárání, ač vyhláška povoluje maximálně tři vrhy za dva roky.

„Za množírny ve smyslu zákona jsou chápány komerční velkochovy. Ale i když bude chovatel mít v nevyhovujících podmínkách jen jednu kočku, neznamená to, že by jeho činnost byla beztrestná,“ říká právnička a předsedkyně organizace Animal Eye Zuzana Rennerová s tím, že podle ní je definice množírny vcelku zdařilá. Nicméně u dalších nových povinností jsou chovatelé spíše kritičtí.

2. Papírování proti nepoctivcům

Zkomplikovat nepoctivým chovatelům život chce stát i dalším papírováním. Vést se bude evidence prodaných a darovaných štěňat do šesti měsíců jejich věku a chovatelé ji budou uchovávat tři roky.

Novým majitelům štěňat budou předávat informace o krmení, péči a kopii tohoto evidenčního listu. Za neplnění bude pokuta až 50 tisíc. Drobní chovatelé s jednou fenou „na zahradě“ se povinnosti vyhnou.

Nicméně řada majitelů chovatelských stanic se domnívá, že další papírování nic na týrání množením nezmění, jen přidává povinnosti poctivým.

„Většinu z toho děláme. Když někdo bude psy chovat ve sklepě, stejně není šance. Tihle lidé se psy ani ven nechodí,“ myslí si předsedkyně Boxerklubu ČR Alena Šefelínová. Podle oslovených chovatelů si totiž ten, kdo mermomocí psa chce, zvíře koupí stejně co nejlevněji a povinné „papíry“ ho nebudou zajímat.

3. Útulky online

Radost z novely nemají majitelé útulků. Nově totiž budou muset provozovat internetové stránky a na ně vyvěsit aktuální seznam všech zvířat v útulku včetně fotografie a čísla čipu, popřípadě tetování. Nový majitel také bude muset dostat písemně informace o krmení zvířete a popis další péče.

„Je to zhovadilost. Takové informace na internetu týrání zvířat neřeší, jen to útulky finančně zatíží. Místo toho, abychom dávali peníze do zvířat, budeme dávat peníze do firem, které umějí vytvářet internetové stránky. Na internet si stejně člověk může nakonec vyvěsit, jaké fotky chce,“ kritizuje povinnost Monika Kolková, vedoucí Městského útulku pro psy Lesan Kralupy nad Vltavou.

4. Zákaz mazlicích koutků

„Roztomilá“ fotka malého dítěte či rodiny s lvíčetem bude brzy pasé. Takzvané „mazlicí koutky“ a kontaktní zoo budou zakázány. Už nebude možné odebrat třeba mládě lidoopů od matky a uměle je dokrmovat jenom proto, aby se za peníze mohlo mazlit a fotit s lidmi.

„Problém spočívá mimo jiné i v tom, že mláďata jsou k takové činnosti vhodná pouze do určitého věku, to vyžaduje stálou produkci nových mláďat. Starší zvířata se tak stávají nepoužitelná a nepotřebná,“ říká mluvčí resortu zemědělství Vojtěch Bílý. Zákaz se vztahuje na šelmy a jejich křížence a primáty a lidoopy.

Šelmy v cirkusech nakonec zůstanou, ač se původně mluvilo o zákazu, ale provozovatelé, kteří vystupují se šelmami, na to budou muset mít licenci od Státní veterinární správy. Zároveň se zakazuje venčení šelem na veřejnosti a drezura nově narozených slonů a delfínů.

