Lidé budou nově muset hlásit veterinářům, že mají tři feny a více

Pokud se sníží počet chovaných fen pod tři, bude to také povinné do týdne nahlásit. Pokud bude v jedné domácnosti více chovatelů, bude mít oznamovací povinnost pouze jeden z nich.

Oznamovat chov nebudou muset útulky pro zvířata, hotely a penziony pro zvířata, ozbrojené nebo bezpečností sbory, chovatelé loveckých psů nebo chovatelé vodících nebo asistenčních psů.

V únoru poslanci v prvním čtení podpořili návrh na výrazné zpřísnění trestního zákona kvůli týrání zvířat. Až osm let vězení má hrozit za týrání zvířat nebo za provozování množíren. Pod návrh se podepsalo 77 poslanců, iniciátorem byla opoziční TOP 09. Soud by mohl zakázat držení a chov zvířete až na deset let.