Vláda navrhuje zákaz množíren zvířat i drezury mláďat slonů a delfínů

Množírny podle vládní návrhu nesmějí ohrožovat fyziologické, biologické nebo etologické potřeby zvířat. Za provoz množírny by měla být až půlmilionová pokuta.

Chovatelé, kteří zvířata prodávají pro peníze, nebo ti, kteří mají tři a více fen, budou při prodeji nebo darování štěněte do jeho půl roku muset zavést evidenční list vrhu štěňat. Novému chovateli budou muset, pokud o to požádá, dát informace o krmení štěněte a popis péče o ně. To se nebude vztahovat na útulky. Kdo nepovede evidenci, tomu bude hrozit pokuta do 50 tisíc korun.

Chovatel má podle vládního návrhu zajistit, aby fena měla maximálně tři vrhy za dva roky, štěňata se pak od matky budou moci odebrat nejméně po 50 dnech. Stejný maximální počet vrhů stanoví novela také u chovných koček, koťata se ale budou moci odebírat až po 84 dnech. Pokud bude kočka chována například na zahradě, novela postih nepředpokládá, protože chovatel zabřeznutí kočky nemůže ovlivnit.



Další změnou, kterou stát začal plánovat loni poté, co celníci na několika místech v Česku našli tělo usmrceného tygra a tygří produkty jako masox a tygří víno, je zpřísnění jejich chovu. Novela má přispět k vyšší ochraně zvířat a zakazuje například rozmnožování vybraných šelem a lidoopů v zájmových chovech, jejich venčení na veřejnosti nebo koutky, kde se lidé můžou, obvykle za poplatek, s těmito zvířaty mazlit..

Novela se vztahuje také na veřejná vystoupení zvířat v cirkusech, televizi nebo filmu, pro která bude nutná licence od Státní veterinární správy. Nově bude rozšířen zákaz drezury na mláďata delfínů a slonů, dosud se vztahoval na primáty, ploutvonožce, některé kytovce, nosorožce, hrochy nebo žirafy.