Babiš si přeje urychleně prosadit zákon, který zasáhne proti množírnám

Jednal o tom s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem, který je ve vládě za ČSSD. A aby bylo všem jasné, že téma myslí vážně, začal Babiš na Facebooku umisťovat fotografie svého nového psa Tango, tříměsíčního štěněte německého ovčáka.

A co se má do veterinárního zákona dostat? „V rámci toho bychom zákon upravili, abychom definovali množírny, abychom mluvili o minimálních standardech pro chov psů a koček, abychom řešili evidenci chovatelů fen, abychom eventuálně zavedli registr zvířat, ale bez toho, aby to byla zátěž pro občany,“ prohlásil Babiš.

„Tuto šedou zónu chceme rychle řešit, potřebujeme součinnost policie a starostů, protože pokud dochází k tomu, že jsou objeveny chovy, kde dochází k týrání zvířat, tak zabavené psy musí řešit obce. Musíme to urychleně prosadit,“ vyhlásil předseda vlády a ANO.

Ve Sněmovně přitom už delší dobu leží návrh zákona, který předložila opoziční TOP 09, ale ten podle Babiše nestačí. Změna zákona, který zpřísňuje sankce za týrání zvířat a který připravila TOP 09, počítá s tím, že až osm let by hrozilo tomu, kdo týranému zvířeti způsobí trvalé následky nebo smrt. Jednou z novinek je to, že soud by mohl zakázat držení a chov zvířete až na deset let.

„Přísnější postihy budou čekat majitele a provozovatele takzvaných množíren nebo pachatele násilí na zvířatech,“ uvedl už loni v květnu ve Sněmovně předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Jeho stranou navržený zákon počítá s tím, že by se radikálně zpřísnily tresty za pytláctví, hrozilo by za něj dva až osm let vězení.