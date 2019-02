Až osm let za týrání zvířat či za množírny. Poslanci na to kývli

16:38 , aktualizováno 17:22

Návrh na výrazné zpřísnění trestního zákona kvůli týrání zvířat podpořili v prvním čtení poslanci. Až osm let vězení má hrozit za týrání zvířat nebo za provozování množíren. Pod návrh se podepsalo 77 poslanců, iniciátorem byla opoziční TOP 09. Soud by mohl zakázat držení a chov zvířete až na deset let.