Množírny psů a koček se zákonu smějí, mají prosté fígle, jak ho obejít

„Je to kotě po výborných rodičích, kdyby mělo průkaz původu, je za patnáct tisíc,“ otáčí v rukou majitelka šedobílé kotě. Je na prodej za pět tisíc korun. V dvoupokojovém bytě jej ukazuje mezi kočičími hračkami, u přepravky, která vypadá jako dámská kabelka a s níž prý se svou kočičkou denně chodí ven na hodinové procházky.



Ve skutečnosti se kotě narodilo na chátrajícím statku v malé středočeské obci, kde jsou desítky koček. Byt jsou jen kulisy na prodej zvířete. Byznys s množením koček a psů jede naplno, po republice je podle odhadů expertů na tisíc množíren, na které jsou úřady i po novele veterinárního zákona krátké.

Nemám 8 fen, 4 jsou manžela

Když ministr zemědělství Miroslav Toman představoval v květnu nový zákon na ochranu zvířat proti týrání schválený vládou, opakoval, že začal boj proti množírnám. A jejich konec. „Novela stanoví, že se musí nahlásit ten, kdo má tři a více chovných fen. Fena může mít štěňata maximálně třikrát za dva roky, týká se to i koček,“ vyjmenovával Toman ze zákona, který poprvé, až jej schválí sněmovna, zavede slovo množírna.

Lidé, kteří se množením zvířat živí a ročně dokážou vydělat každý stovky tisíc korun, jsou už dnes o krok napřed. Jak před touto novelou, tak před novelou veterinárního zákona, která už před rokem a půl zavedla povinnost pro chovatele registrovat se, pokud měli více než pět fen.

„To je primitivní opatření. Toto, co vidíte, není osm mých psů. Já mám čtyři feny, manžel má čtyři a žádnou registraci tak mít nemusíme. Až to bude povinné od tří fen, tak budeme mít každý tři, syn dvě. A aby se nemohlo jednat o ‚chov ve větším počtu‘, tak jen jednoduše řeknete, že je chováte na dvou místech. A je to,“ říká Jana z Plzeňska, další prodejkyně, která na webu bazoš.cz nabízí štěňata buldočků.

Rozčiluje se nad stále rostoucí represí státu. Poodhaluje tak i další triky lidí, jak uniknout státním omezením. Včetně toho, jak obejít povinnost registrovat feny z chovu starší než jeden rok. Tyto feny prostě mají štěňata už v prvním roce svého věku a majitelé je pak po vrhu prodají dál.

„Prodáte ji jako štěně a z vrhu si ponecháte zase fenu a tak to točíte pořád dokola a žádná registrace se vás netýká,“ říká prodejkyně Jana.



Přesně to je praxe, před kterou varuje Nadace na ochranu zvířat. „Takto mohou mít lidé doma třeba deset fen a nikde je nemusí registrovat a nebudou to muset dělat ani v budoucnu. Bohužel inzerátů z množíren, že vám zvíře dovezou na předem domluvené místo, aniž by vám ukázali podmínky, ve kterém se narodilo, jsou stále kvanta,“ upozorňuje Zuzana Coufalová z Nadace na ochranu zvířat.

Z množírny s průkazem

Někteří lidé si myslí, že se vyhnou množírnám, když budou požadovat průkazy původu zvířat, jenže dokonce ani ty dnes nejsou spolehlivou zárukou. Už ve třech případech veterináři či policie prokázali, že chovné stanice fungovaly právě jako množírny. Další takový případ nyní řeší středočeští veterináři a policie.

Právě na ně se obrátila jednatelka pardubického Svazu chovatelů koček Monika Netolická s tím, že má podezření, že jedna z členek chová kočky v nevhodných podmínkách. Veterináři vyrazili na dvě kontroly, pokaždé nalezli sedmnáct koček.

„Kočky byly ustájeny v domě v prostorné místnosti s okny, nacházela se zde škrabadla, odpočívadla, kočkolity. Místnost byla uklizena,“ říká mluvčí veterinářů Petr Majer. Majitelka následně předložila klubu, v němž je registrovaná, pětadvacet rodokmenů dalších koťat. „Musíme jí je vydat, má na to právo. Odmítnout bychom to mohli jen na základě důkazu od veterinární správy, že ta zvířata žijí v nevyhovujících podmínkách,“ vysvětluje Netolická.

Pro zákon množírny neexistují

Veterináři jsou dnes v těžké situaci: české zákony pojem množírna zatím neznají, neexistuje žádné omezení počtu psů či koček, které může chovatel chovat, a nejsou ani striktně sepsány podmínky, za jakých lze třeba psy chovat a prodávat.

„Na chovu většího množství zvířat samo o sobě není tedy nic nelegálního. Na druhé straně existují chovatelé, kteří produkují menší množství, ale opakovaně zdravotně a chovatelsky špatných zvířat,“ říká mluvčí Majer.

Právě na zdlouhavé prokazování chyb v chovech si už roky stěžují aktivisté. Například v rodinném domě v Kamenici nad Lipou chovala majitelka v otřesných podmínkách 212 psů. První stížnosti na zápach z domu přišly úřadům v roce 2002; zásah, při kterém majitelce zvířata odebrali a zároveň ji obvinili z týrání, přišel až o šestnáct let později – v roce 2018. Mezitím jí úřady udělily několik pokut od 500 korun do 14 tisíc. Přičemž posun nastal až v okamžiku, kdy ukázala veterinářům třináct zanedbaných psů, načež úředníci požádali soud o povolení k domovní prohlídce za asistence policie.

ARCHIVNÍ VIDEO: V domě hrůzy živořilo 212 psů (1. února 2018):

VIDEO: V domě hrůzy živořilo 212 psů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jen pro představu, kolik takových chovů může být – po první novele veterinárního zákona, která zavedla povinnost hlásit chovy s pěti a více fenami, se přihlásilo do registru za jediný rok přes pět set nových chovatelů. Zhruba stejné množství jich podle odhadu aktivistů funguje nadále na černo. Například jen do Itálie bylo podle mezinárodních statistik organizace Animal Eye vyvezeno v uplynulém roce zhruba 33 tisíc štěňat ze Slovenska a České republiky.



Bezzubí veterináři

Právě divoké množírny v domech však veterináři neodhalí. Pravidelně kontrolují totiž jen ty registrované. Ostatní pouze po udání. Navíc nemají právo vniknout do domu. „Pokud množírnu někdo nahlásí, dostanou informaci o kontrole veterinářů předem. Mohou tak zvířata na nějaký čas přemístit jinam a kontrola nic nenajde,“ říká Jana Menčíková z organizace Obránci zvířat, která několik množíren odhalila.

Za loňský rok provedla Státní veterinární správa na sedm tisíc kontrol, polovinu z nich na základě podnětů od lidí.