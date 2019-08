Zavádí likvidační poplatky, tvrdí organizace o novele k alimentům a rozvodům

„Jakkoli se ministerstvo zaštiťuje nejlepším zájmem dítěte, lze již po prvním přečtení složené novely konstatovat, že představuje velmi závažný zásah do kompetence soudů a do řízení ve věcech péče soudu o nezletilé vůbec, a zdánlivě bohulibý úmysl je vůči určitým skupinám rodičů a jejich nezletilým dětem diskriminační a naprosto nectí zásadu „rovnosti zbraní“,“ uvedla ředitelka proFem Jitka Poláková.

Podle právničky organizace Veroniky Ježkové jsou předložená opatření chybná hned v několika bodech. Poukázala například na snahu zavést možnost pro rodiče uzavřít dohodu o péči o děti ve formě notářského zápisu za poplatek tři tisíce korun.

Praxe, kterou doposud vykonávaly opatrovnické soudy, by přešla na notáře. Podle Ježkové je velmi problematické, aby se veškerá agenda opatrovnických soudů přenesla na notáře.

„Nedokážu si představit, že instituce, která doposud řešila pouze majetnické věci, by měla suplovat soudy,“ dodala. Při sepisování dohody podle ní tak nebude docházet k přezkumu skutečností, které jsou podkladem pro uzavření dohody, v takovém rozsahu, jako je tomu u soudu.

Likvidační poplatky

Nově má být u vybraných druhů řízení týkajících se nezletilých zavedena poplatková povinnost za odvolací řízení, a to ve výši tří tisíc. „Tato částka by, podle ministerstva, měla být určitým psychologickým blokem proti dalším obstrukcím, neměla by však tvořit zásadní překážku přístupu ke spravedlnosti,“ podotkla Poláková.

Ministerstvo spravedlnosti přišlo taktéž s novinkou v takzvaném sporném rozvodu. Tedy v rozvodu, v němž se manželé nedohodli a jeden z nich s rozvodem nesouhlasí. Návrh na rozvedení manželství by měl nově přijít na sedm tisíc korun. Nyní navrhovatel hradí poplatek dva tisíce.

Podle Ježkové je takový nárůst soudního poplatku pro některé v mnohých případech až likvidační.

„Je to nesmyslný finanční tlak. U ženy, která odchází od manžela, který ji například dlouhodobě bil, a chce začít znovu, je platit takovou částku velmi náročně. Bude pak chtít jakákoliv žena rozvod? Myslím si, že ne,“ podotkla.

Podle zástupkyň proFem vyšší poplatky za návrh na rozvod i poplatky za návrh na předběžné opatření, odvolací řízení či notářský zápis zvýhodňují movitější. Jako problém vidí i uzavírání dohod rodičů o péči a alimentech u notáře.

Novela podle nich předpokládá, že matky a otcové budou jednat v zájmu svých potomků. „V této situaci, která je citlivá, je utopie, že oba rodiče budou natolik zodpovědní, aby jejich zájem byl i nejlepším zájmem dítěte,“ řekla Ježková. Podotkla, že i když se lidé na rozchodu dohodnou, „jeden si to vždy přeje míň“. Opatrovnický soud bere názor dítěte v potaz. Podle právničky se nepočítá s tím, že by se dítě k notářské dohodě vyjadřovalo.

Podstoupení pohledávek

Ne vše je však na navrhovaných úpravách zákonů špatně. Ježková uvedla, že zavedení možnosti postoupení pohledávky na výživném na třetí subjekt je správným řešením. „Obzvláště třetí osoba může eliminovat případy neplatičů výživného, kteří neplnění své povinnosti odůvodňují zcela nesmyslně osobní záští vůči druhému rodiči. Třetí osobou tak může být například i teta,“ uvedla.

Zástupkyně proFem pochválily také záměr zabavovat neplatičům vedle řidičských průkazů i pilotní či zbrojní průkazy.

Podle organizace by místo přijetí toho navrhovaných úprav mělo ministerstvo spravedlnosti posílit opatrovnické soudy a personálně také orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Novelu občanského zákoníku a dalších zákonů zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti na jaře.

Ministerstvo spravedlnosti v podkladech uvádí, že novelou plní letošní legislativní úkol, který souvisí „s přijetím zákona o zálohovaném výživném“. Jeho zavedení slibuje vláda Andreje Babiše v programovém prohlášení. Ministerstvo práce návrh normy předložilo v červnu, počítá s novou dávkou pro děti neplatičů.