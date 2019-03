Boj o peníze. Za neplacení alimentů bylo loni odsouzeno na pět tisíc lidí

Pavlína Nemšáková výživné pro svého nejmladšího syna vymáhá od roku 2005. První žádost podala, když synovi byly tři. „Tehdy jsem se snažila doložit maximum dokladů o tom, kdy a kolik na syna jeho otec přispěl,“ popisuje.

Výživné soud stanovil na tisíc korun měsíčně. Zároveň musel bývalý partner zaplatit 38 tisíc za první tři roky synova života. Celou částku u sebe dodnes Pavlína nemá. A dluhy expartnera se hromadí dál.

Neplacení výživného je druhým nejčastějším trestným činem v České republice, a to i přesto, že policisté rok od roku evidují méně trestních oznámení kvůli tomuto prohřešku.

Odsouzených neplatičů alimentů za loňský rok je dokonce podle dat ministerstva spravedlnosti nejméně za posledních deset let. V loňském roce to bylo 5 249 lidí. Obdobně hovoří i čísla policistů.

Neplatíš, neřídíš a nestřílíš

Zatímco v roce 2012 evidovali přes 14 tisíc trestných činů neplacení alimentů, loni to bylo „pouhých“ osm tisíc.

Počet odsouzení z důvodů zanedbání povinné výživy 2018 – 5 249 lidí

2017 – 6 063 lidí

2016 – 7 318 lidí

2015 – 8 128 lidí

2014 – 9 723 lidí

2013 – 11 035 lidí Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Podle odborníků ovšem čísla úřadů neodrážejí skutečnou situaci v Česku. Asociace neúplných rodin uvádí, že na policii se obrátí pouze každý druhý rodič a zbytek volí jinou cestu – častěji se obracejí na organizace, které jim pomohou se získáním peněz. Změnilo se také chování samotných dlužníků.

„Vědí, že v případě, kdy uhradí část jednou za tři měsíce, rodič nemůže jít na policii,“ uvádí Iveta Novotná z organizace VašeVýživné. Na policii se totiž může člověk obrátit kvůli neplacení alimentů až po čtyřech měsících.

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak dlužníka přimět platit, se ukazuje hrozba zabavení řidičského oprávnění. Jeho platnost mohou exekutoři pozastavit od roku 2013. Jen loni to udělali v 1 380 případech.

„Zabavení řidičského oprávnění pomáhá zejména u neplatičů, kteří jezdí do práce autem. Raději tak zaplatí,“ přibližuje Pavlína Kubíčková z Alimentydětem.cz. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) by rád toto opatření rozšířil – třeba o zbrojní průkazy.

Podle legislativy dlužníkům v případě, že neplatí déle než zmíněné čtyři měsíce, hrozí odnětí svobody až na jeden rok. Pokud se dlužník vyhýbá placení alimentů úmyslně, hrozí mu odnětí svobody až na dva roky. Přísnější trestní sazba až na tři roky hrozí dlužníkovi, pokud způsobí neplacením dítěti hmotnou nouzi.

Alimenty se vymáhají roky

Nicméně i přes hrozbu vězení se doba vymáhání alimentů počítá na roky. Třeba v případě Pavlíny Nemšákové je to téměř čtrnáct let. Její bývalý přítel u soudu naposledy doložil, že je nemocný, trpí depresivními stavy a záchvaty, a tak není schopen pracovat a platit výživné. Synovi je nyní 17 let.

Současná vláda se zavázala problémy s alimenty řešit, tedy alespoň podle svého programového prohlášení. Chce zavést takzvané zálohované výživné, o kterém se v Česku mluví již několik let. Za neplatiče by „zaskočil“ stát, aby se rodiče a jejich děti nedostávali do hmotné nouze. Dlužné peníze by poskytly úřady a nedoplatek následně samy vymáhaly.

Zlepšení systému vymáhání výživného je prioritou pro ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD). „Polovina rodin, kde je samoživitel nebo samoživitelka a alespoň jedno dítě, je ohrožena chudobou. To je špatně. Právě proto je pro mě prioritou, aby se vymáhání výživného zefektivnilo,“ nechala se slyšet.

500 tisíc dětí žije v neúplných rodinách.

115 tisíc dlužníků je podle odhadů v Česku, v 90 procentech se placení vyhýbá otec.

Průměrná délka soudních sporů o výživné jsou 2 až 3 roky.

90 tisíc je průměrný dluh.

Rodič neplatí průměrně 38 měsíců. Zdroj: VašeVýživné.cz

Na koaliční radě, která se uskuteční příští týden, by měly resorty ministerstva spravedlnosti a práce společně předložit návrhy konkrétních opatření, jak problém dlužných alimentů řešit. V balíčku by se mělo objevit i zmiňované zálohované výživné. Podle návrhu by stát ročně na náhradním výživném vyplatil přibližně 700 milionů korun.

Nedobytné miliony

Zálohované výživné funguje nyní například v Německu. Zemi se ovšem nedaří vymoci na neplatičích dluhy zpět. S velkou slávou se zálohované výživné nesetkává ani na Slovensku. Velké množství byrokracie kolem dokládání a žádání o něj rodiče spíše odrazuje.

Podle mluvčího resortu spravedlnosti Vladimíra Řepky jsou chystaná opatření součástí prorodinného balíčku. V něm by se měl objevit také návrh možnosti uzavřít dohodu o alimentech u notáře.

Počet pozastavených řidičských oprávnění dlužníků 2018 1380 2017 1606 2016 1427 2015 927 2014 1324

Zdroj: Exekutorská komora ČR