Chceme pouze maximální částku na zálohované výživné, hájí se ministerstvo

Média v posledních několika dnech publikovala informaci o tom, že ministryně Maláčová chce, aby stát dětem neplatičů alimentů měsíčně posílal dávky v různé výši podle věku dítěte, píše ministerstvo (MPSV).



Podle něj se jedná o zavádějící informaci a upřesňuje, že by šlo pouze o maximální částku, kterou by stát rodičům platil.

„MPSV při přípravě zákona o zálohovaném výživném stanovilo maximální částku, do které navrhuje v případě neplacení výživného ze strany partnera vyplácet zálohované výživné,“ uvedlo ministerstvo.

„Výše poskytnutého zálohovaného výživného se odvíjí od individuálních případů výživného, přičemž je při aktuálně platné legislativě stěžejní soudem vyměřená částka. Zálohované výživné je pak poskytnuto v této výši, maximálně však do stanoveného podílu z průměrné mzdy,“ dodává ještě k problematice ministerstvo.

Se zvyšujícím se věkem dítěte procenta jdou nahoru

Maximální částka bude u dětí do 6 let 15 procent průměrné mzdy, u dětí mezi 6 a 10 lety 17 procent průměrné mzdy, mezi 10 a 15 lety až 19 procent, od 15 do 18 let to má být 22 procent a u studentů mezi 18 a 26 lety potom 25 procent .

V případě, že rodič hradí výživné pouze částečně, je princip podle ministerstva podobný.

Ministerstvo údajně běžně nekomentuje materiály, které jsou v připomínkovém řízení, každopádně nyní je podle něj nezbytné vyjádřit se k takovýmto chybným informacím.