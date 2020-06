Vláda je pro náhradní výživné. Má pomoci matkám samoživitelkám

„Věřím, ze nakonec dojdeme k politické shodě i ve sněmovně a nenecháme samoživitelky, samoživitele a děti napospas osudu,“ napsala Maláčová.



„My tady řešíme přes sociální dávku to, že je velmi složité se domoci práva,“ uvedla už při příchodu na jednání vlády ministryně.



„Pro případy, kdy druhý rodič neplatí řádně výživné, prosadíme zákonnou úpravu řešící zálohované výživné, poskytované za jasných podmínek státem,“ shodla se koalice ANO a ČSSD v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše.

Loni v říjnu politici vládních stran řekli, že by stát dětem neplatičů měl posílat soudem stanovené alimenty, nejvýš však poskytoval 15 až 25 procent průměrné mzdy měsíčně podle jejich věku.

Na novou sociální dávku by dosáhly děti z domácností s příjmem pod průměrnou mzdou, které nedostaly výživné za dva měsíce. Podmínkou by bylo, že po dlužníkovi už rodič začal peníze vymáhat v exekuci či u soudu.

„Jsou tam ještě nějaké změny, ktetré byly učiněny na základě jednání v Legislativní radě vlády,“ řekl iDNES.cz při příchodu na vládu předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. „Vypadne z toho povinnost podávat trestní oznámení na toho neplatiče,“ uvedl předseda sociální demokracie.



Dříve vládní strany řekly, že by stát vyplatil dětem do šesti let 15 procent průměrné mzdy, od šesti do deseti let 17 procent, od deseti do 15 let 19 procent, od 15 do 18 let 22 procent a při studiu od 18 do 26 let čtvrtinu.

„My jsme původně v návrhu měli minimální výživné, nicméně nakonec jsme se rozhodli a dohodli se s ministerstvem spravedlnosti, že půjdeme přes soudcovské tabulky,“ řekla při příchodu na jednání vlády Maláčová.



