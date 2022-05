Historický objev operace Anthropoid. Našla se zbraň Jozefa Gabčíka

„Jde o naprosto přelomový objev,“ shrnuje historik Jaroslav Čvančara. V diskusích na sociálních sítích je Gabčíkova osobní zbraň nazývána „svatým grálem československého protinacistického odboje“. Osud Coltu 1903 Hammerless Pocket výrobního čísla 539 370 je přitom dodnes plný nejasností a bílých míst.

Zajímavé je, že Gabčíkova zbraň je niklovaná, tedy blýskavě stříbřitá. Pro práci agentů-výsadkářů se svou nápadností vlastně nehodí. „Vysvětlení je jednoduché,“ říká Černý. „V době přípravy atentátu nebyly v Británii k dispozici výkonné samonabíjecí pistole. Tamní Oddělení pro zvláštní operace je proto získalo nákupem na civilním trhu v USA. Pro původní civilní použití niklování nejen nevadilo, ale dokonce zvyšovalo atraktivitu zbraně.“

Střelba na Kleina

Ze zprávy gestapa víme, že Gabčík z pistole 27. května 1942 několikrát vystřelil na řidiče Johannese Kleina, který po Kubišově vržení bomby pod Heydrichův mercedes oba atentátníky pronásledoval. Klein byl z coltu dvakrát zasažen do nohy. Podle některých zdrojů měl Gabčík střílet dokonce i na zastupujícího říšského protektora, v tu chvíli už smrtelně zraněného výbuchem.

O tři týdny později pak parašutisté v kostele v pražské Resslově ulici svedli nerovný boj s německou přesilou. Šest z nich v bezvýchodné situaci zvolilo sebevraždu. Pět se podle pitevních zpráv zastřelilo pistolemi slabší ráže 6,35, jejichž menší střely jim zůstaly v lebkách. Pouze u Gabčíka prolétla kulka větší ráže 7,65 skrz hlavu. Tento detail potvrzuje, že ukončil život právě svým silnějším coltem.

V dobyté kryptě pak nacisté nalezli deset pistolí a jeden revolver. Prozkoumal je kriminalistický ústav v Berlíně. Vzhledem k významu Heydricha coby jednoho z nejvýše postavených úředníků a architektů nacistického režimu to jistě proběhlo velmi důkladně.

Ve výsledné zprávě je zmiňován i colt s číslem 539 370. To vylučuje možnost, že by právě tuto pistoli v kryptě ukradl tlumočník gestapa a kolaborant Josef Chalupský, který se po válce k odcizení jedné zbraně přiznal.

Po prozkoumání byly věci nalezené v kryptě coby předměty doličné uskladněny v úřadovně gestapa pražském Petschkově paláci. Co se tu s Gabčíkovou pistolí stalo na konci války, netušíme. Buď ji v květnu 1945 jako „trofej“ zabavil některý z českých povstalců, nebo byla naložena do nákladního auta, které na rozkaz generála Karla Palečka věci po parašutistech odvezlo do hlavního štábu armády v Dejvicích.

V soupisu materiálu z Petschkova paláce není pistole výslovně uvedena, což umožňuje obě verze příběhu. Znovu se objevuje až v roce 1947, kdy získala takzvanou tormentační značku státní zkušebny. Byla tedy zlegalizována pro střelbu a následně možná používána pro služební potřeby armády nebo policie. Jistě to ale nevíme.

Proč tak slavná zbraň nebyla hned po válce vystavena v muzeu? „Zpráva gestapa tehdy ještě nebyla známa, a tedy ani číslo konkrétní Gabčíkovy pistole,“ vysvětluje historik Jaroslav Čvančara, „tehdejší vlastník ji tedy neměl podle čeho poznat. Nakonec se colt dostal ke sběrateli, který dnes nechce být jmenován. „Musel by čelit náporu zvědavců a zájemců o koupi,“ vysvětluje Černý. „A přitom dlouho netušil, jaký poklad má doma.“

Majitel to zjistil až před několika lety – opět díky číslu zbraně. V rámci přípravy dokumentárního filmu o atentátu Černý letos výrobní čísla zbraní parašutistů zveřejnil v odborném časopise Zbraně a střelivo. „V článku jsem si posteskl, jaká je škoda, že se Gabčíkův colt už asi nikdy nedohledá,“ říká. „Jeden známý mi odepsal, že nemám pravdu – prý existuje. Když mi tvrdil, že pistoli vlastní náš další společný známý, nevěřil jsem svým uším. Majitel mi ale později sám zavolal a řekl, že ho náš připravovaný film přesvědčil, aby slavnou pistoli ukázal veřejnosti.“

Vlastník slavné zbraně svolil, aby Černý z coltu vystřelil na terč v podobě Heydrichovy hlavy. „Ve filmu jsme tak symbolicky završili to, co se Gabčíkovi před osmdesáti lety bohužel nepovedlo,“ říká Černý „určitě by z toho měl radost.“

Pravost legendárního coltu je potvrzena z řady nezávislých historických pramenů. Kromě čísla 539 370 to dokazuje i několik dalších vyražených značek. Značka britské nákupní komise je na levém předním kořeni lučíku (spouště). Značka VP (Verified Proof) v trojúhelníku je interní ověřovací symbol firmy Colt. Písmeno T nahoře je osobní značka kontrolního pracovníka výrobce Samuela Thiboedona, který zbraň kdysi expedoval. Aby se ale vyloučila jakákoli pochybnost, bude teď zbraň ještě prověřena kriminalistickým ústavem.