Knížek: Roli v návratu ostatků generála Moravce hrálo i Vojenské zpravodajství

„Nebylo to vůbec jednoduché. Probíhala jednání mezi americkou částí rodiny a českou částí rodiny. Nutno říct, že v tomto sehrálo velkou roli naše Vojenské zpravodajství v čele s generálem Berounem. Ostatně pan generál František Moravec plnil podobnou roli jako dnes plní pan generál Beroun,“ řekl v úterý na Primě ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek.

Někdejší velitel československé rozvědky pracující pro exilovou vládu v Londýně František Moravec je považován za autora operace Anthropoid, která vyvrcholila 27. května 1942 atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. „Právě on svolává 3. října 1941 schůzku, na které jsou dva muži - Gabčík a Svoboda, který byl následně nahrazen Kubišem,“ vysvětlil Knížek.

Ostatky generála Moravce měly být převezeny už dříve, první myšlenka se objevila v roce 2020. „Jenže do toho vstoupila pandemie covidu. Následovalo čekání na to, kdy se tak stane. Právě cesta paní ministryně obrany Černochové do USA tuto možnost přivézt ostatky zpět do vlasti nabídla,“ řekl Knížek.

Právě v USA Moravec žil a pracoval poté, co z odešel z komunistického Československa. „Do posledních chvil pracoval pro americkou armádu a administrativu,“ dodal Knížek. Moravec zemřel v roce 1966 ve Washingtonu.

Podle Knížka je dobře, že se akce uskuteční. „Ostatně nebude to poprvé, co se povezou ostatky z USA. My jsme v nedávné době přivezli ostatky pana generála Hasala a z Francie pana generála Ingra. Dá se říct, že všichni tři muži působili ve Velké Británii a všichni tři muži budou zpět ve své vlasti - tehdejším Československu a dnešní České republice,“ pokračoval ředitel VHÚ.

Pohřben bude v Čáslavi

Moravcovy ostatky do Česka dorazí příští úterý. Generál pak bude pohřben v Čáslavi na Kutnohorsku, kde se v roce 1895 narodil. Město už dalo upravit místo na hřbitově.

Prostor v kolumbáriu by měl být ještě osazen kamenem a doplněn nápisem v češtině a angličtině, který si přála rodina. Uložení ostatků je plánováno v úterý za účasti veřejnosti, obřad bude v režii armády, řekl v úterý starosta Vlastislav Málek.

Letadlo s ostatky přistane v úterý dopoledne na vojenském letišti v Chotusicích, kde bude připraven uvítací ceremoniál. Poté přijde na řadu slavnostní uložení urny v kolumbáriu v Čáslavi. Místo na hřbitově by měl podle Málka posvětit vojenský kaplan. Počítá se s vojenskou hudbou, modlitbou a zřejmě na hřbitově pronese několik slov Moravcova vnučka.

František Moravec v první světové válce bojoval jako legionář. Poté byl přidělen k rozvědce, kterou nakonec i řídil. Po nacistické okupaci země odešel do Londýna, kde pracoval pro exilovou vládu Edvarda Beneše v čele zpravodajské služby.

Moravec zemřel na selhání srdce při cestě do své kanceláře v budově Pentagonu v 71 letech. Je autorem vzpomínkové knihy Špion, jemuž nevěřili. Byl otcem dvou dcer - Hany a Taťány.

V roce 1991 byl František Moravec prezidentem ČSFR vyznamenán Řádem M. R. Štefánika in memoriam a byla mu navrácena hodnost armádního generála. Od roku 1999 nese jeho jméno 601. skupina speciálních sil Armády České republiky.