Babiš s Vojtěchem představí plán na výstavbu nového onkologického centra

Vybudování centra, které ponese název Český onkologicky institut, má stát asi sedm miliard korun. Financované bude z národního Plánu obnovy, podle kterého ČR rozdělí evropské peníze pro nastartování země po koronavirové krizi.

Babiš opakovaně upozorňuje na riziko nárůstu úmrtí na rakovinu. Jde o téma, které mnohokrát zdůrazňoval také Petr Arenberger, bývalý ministr zdravotnictví a současný ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Podle médií jsou ale proti výstavbě nového centra zástupci České onkologické společnosti, záměr s nimi totiž nikdo nekonzultoval. Také v Brně existuje obava, že obě centra si nyní budou muset rozdělit finance na boj s touto nemocí.

Rakovina je v Česku druhou nejčastější příčinou úmrtí po nemocích srdce a cév. Ve výskytu některých diagnóz, jako je rakovina tlustého střeva nebo plic je Česko mezi nejhoršími na světě. Každý den zemře v ČR na rakovinu 72 lidí, jeden každých 20 minut.

Ročně je diagnostikováno kolem 85 tisíc nových případů, jejich počet každoročně roste, ale zemře na ně stabilní počet lidí. Spolu se stárnutím populace může za deset let přibýt až 37 procent případů. Za 20 až 25 let pak přijde do seniorského věku další velká populační vlna, takže lékaři očekávají další přírůstek.

Pro včasné odhalení některých druhů rakoviny funguje v ČR takzvaný screening, tedy pravidelných vyšetřeních rizikových skupin. Kvůli riziku rakoviny tlustého střeva a konečníku mají na preventivní vyšetření nárok lidé od 50 let, rakoviny prsu a děložního hrdla ženy od 45 let. Využívá je asi polovina.