Vláda neinformuje o covidu dostatečně, uvedla většina lékařů v průzkumu

Vyplynulo to z průzkumu, který provedla Fakulta sociálních věd UK a sociologická společnost Focus v rámci projektu Covid-19 infodemie, podpořeného Technologickou agenturu ČR. Do průzkumu se v době od 11. ledna do 7. února zapojilo 1 163 praktických lékařů.

Většina, 95 procent dotázaných lékařů, považuje princip očkování za bezpečný. Šestačtyřicet ho považuje dokonce za velmi bezpečný.

Nicméně s tím, jak vláda informuje občany o očkování, nejsou více než čtyři pětiny dotázaných lékařů spokojeny. Nejkritičtější jsou lékaři do 34 let, mezi kterými je nespokojeno 95 procent respondentů, uvádí průzkum.

Samotným lékařům pak chybí v souvislosti s očkováním proti koronaviru zejména podrobný popis vakcinačního plánu. Uvedlo to 90 procent dotázaných.

Dvě třetiny lékařů postrádají podrobný popis silných a slabých stránek aplikovaných vakcín a 38 procentům informace o podmínkách jejich skladování. Třetina praktiků postrádá jiné informace, které považujete za důležité. Z toho desetina zmínila absenci časového plánu očkování a osm procent informace o organizaci dodávek vakcín.

Podle poloviny lékařů by přitom ochotu lidí nechat se proti koronaviru očkovat podpořilo pravdivé informování o něm a vysvětlování.

Nejméně věří lékaři ruské a čínské vakcíně

Průzkum rovněž zjišťoval názor lékařů na to, zda by očkování proti covidu mělo být povinné. To odmítlo 58 procent praktiků, naopak 37 procent by s touto variantou souhlasilo. „Relativně nejvíce požadují povinnou vakcinaci nejstarší a nejmladší lékaři,“ doplnili autoři průzkumu.



Dvaadevadesát procent oslovených lékařů zároveň uvedlo, že důvěřuje vakcínám proti koronaviru, které bude Česko používat. Z hlediska konkrétních vakcín největší důvěru vyjádřili preparátu společnosti Pfizer/BioNTech, která od nich dostala průměrnou známku 1,8.

Naopak nejméně důvěryhodná je pro lékaře ruská vakcína Sputnik V, které dali průměrnou známku 4,1, a čínská vakcína Sinopharm získala od lékařů průměrnou známku 3,6. Autoři průzkumu ale upozornili na to, že vakcínu od firmy Sinopharm nedokázalo 88 procent respondentů posoudit, u Sputniku to bylo 64 procent lékařů.

V Česku jsou v současné době k dispozici vedle vakcíny firmy Pfizer/BioNTech preparáty společností Moderna a AstraZeneca. Ty dostaly od lékařů v průzkumu průměrnou známku 1,9 a 2,2.