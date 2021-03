Nasazení žáků do nemocnic a Svrčinové Lakatoš. Blatný se vyjádří

Při zvyšování kapacit nemocnic je problém především v nedostatku personálu. Kraje mají od čtvrtka možnost povolat do nemocnic zdravotníky z ambulancí, v pátek by se mělo rozhodnout také o nařízení pracovní povinnosti studentům některých středních a vysokých škol. V případě středních by šlo tedy pravděpodobně o nasazení nezletilých osob, což bymohlo být právně problematické.

Díky vyššímu počtu personálu by nemocnice případně mohly otevřít další oddělení pro péči o covidové pacienty. Blatný ve čtvrtek ve Sněmovně uvedl, že by na pátečním jednání vlády mohl informovat o tom, o kolik by se kapacity nemocnic mohly zvýšit.

Blatný by se také mohl více vyjádřit k výměně hlavní hygieničky, kterou je nyní Jarmila Rážová. Podle premiéra Andreje Babiše ji v polovině března vystřídá ředitelka moravskoslezské krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová. Ta se dostala ve čtvrtek do mediálních potíží, když vyšlo najevo, že na svém facebookovém profilu měla vtip s rasistickým kontextem.

Na mimořádném jednání chce v pátek také vláda jednat o zavedení povinné práce z domova. „Je asi jasné, že home office se nemůže týkat dělníka na montážní lince. Skupina je daná, administrativní pracovníci. Potřebujeme vydiskutovat, zda i v této skupině nejsou lidé, kteří jsou klíčoví pro chod podniku,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček. Ministerstvo zdravotnictví předloží také nařízení o pracovní povinnosti pro studenty středních a vysokých škol.



„Připravujeme ještě také po dohodě s vedením vysokých škol a s Ministerstvem školství pracovní povinnost. Snažíme se to dělat citlivě, ale vyhnout se tomuto nejde, i pro studenty středních a vysokých škol v oborech, které mohou pomoci. Tímto získáme další kapacity pro tu stávající péči,“ řekl ve čtvrtek ve Sněmovně ministr zdravotnictví Jan Blatný.



Laboratoře ve čtvrtek v Česku potvrdily 14 554 nových případů covidu. Je to méně než v úterý a ve středu a také o 28 méně než před týdnem. V nemocnicích leží 8 153 pacientů, z toho 1 735 je v těžkém stavu. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.