Proč jste se rozhodli pomoct testovat?

Všichni jenom nadávají, jak to nebo ono nejde nebo nebude fungovat, tak my jsme přišli s alternativou. Jasně říkáme, co se dá dělat.

Dostanete za svou činnost zaplaceno?

Celá ta aktivita je zdarma. Zdůrazňuji, protože jsem už také cosi slyšel, nepodporují nás ani žádné firmy s antigenními testy. Ty si já sám stejně jako řada kolegů doposud kupujeme sami.