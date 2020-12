Testování stojí tolik, co jeden den lockdownu, brání se končící koordinátor

„Důvodů je více. Chci se naplno věnovat výzkumu nádorů a svým studentům, na které v posledních měsících nebyl čas. Současně nechci poskytovat odborné krytí pro politická rozhodnutí, se kterými vnitřně nesouhlasím,“ uvedl Hajdúch pro Deník N.

Odborník na výzkum léčiv a molekulární biologii vedl Laboratorní skupinu od jara a sehrál zásadní roli při obou vlnách pandemie. Je také spoluautorem Národní strategie pro testování, na jejímž základě byla vytvořena síť laboratoří po celé České republice.

„Podle mého názoru má na stávající epidemiologickou situaci vliv to, že se málo testuje. Nepřesně se uvádí, že to hodně stojí, přitom testování nás od začátku epidemie stálo zhruba tolik, kolik ekonomové odhadují na jeden den lockdownu,“ zdůrazňuje Hajdúch a dodává: „Odborné důvody pro to, proč se více netestuje, podle mého soudu neexistují.“

„O plánovaných záměrech se často dozvídám primárně z médií a pak se zpětně těžko hledá cesta, jak je odborně zdůvodnit. Od dubna letošního roku jsme připravili několik strategických dokumentů a doporučení, ale jen část z nich byla realizována,“ vysvětluje důvody svého odchodu koordinátor, který končí 31. prosince.

Ministerstvo zdravotnictví k jeho odchodu pouze uvedlo, že se obecně při formulaci svých rozhodnutí vychází vždy z podkladů připravených odbornými skupinami, a to nejen při řešení epidemie nového typu koronaviru“.

Kromě preventivního testování vidí Hajdúch chybu i v nerealizovaném plošném antigenním testování.

„Naše skupina ve spolupráci s Národní referenční laboratoří i Společností pro lékařskou mikrobiologii například už 23. září vydala odborné stanovisko k poměrně širokému užití antigenních testů. Stěžejní bylo jejich použití v první linii u praktických lékařů pro diagnostiku covidu u příznakových jedinců. Doposud tam tyto testy běžně nemáme,“ uzavírá odborník.