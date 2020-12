Zájem o testování mezi učiteli je různý. Někde chtějí všichni, někde nikdo

Rozdíly podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka budou zřejmě i mezi regiony podle míry rozšíření nákazy. Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého hodlá jít nyní na testy kolem třetiny pedagogů. Další zatím váhají nebo to odmítají. Ukázala to anketa, kterou šéf asociace udělal mezi jejími členy.

Učitelé budou mít možnost nechat se zdarma otestovat od 4. do 18. prosince. Náklady zhruba 70 milionů korun se podle ministra zdravotnictví Jana Blatného budou hradit ze zdravotního pojištění.

Antigenní testování pedagogů se bude konat na odběrových místech v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Odběrová místa budou mít podle Blatného kapacitu asi 40 tisíc antigenních testů denně. V Česku je podle statistik ministerstva školství přibližně 170 tisíc učitelů mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol.

Podle Dobšíka je komplikované zájem o testování mezi pedagogy zjistit, protože je jich velké množství. „Někde vím, že do toho půjdou skoro všichni. Někde není naopak takřka žádný zájem,“ uvedl. Podle něj je to dané i různou situací v regionech.

„Tam, kde nákaza až v takové míře nebyla, tak se cítí bezpečně a považují to (testování) za ne příliš důležité. Tam, kde si ale zažili, že jim kolega ležel na jipce a byl třeba několik dnů v komatu, tak se asi půjdou nechat otestovat všichni,“ řekl.

Možnost testovat je dobrá

Dobšík si také myslí, že možnost testování pro pedagogy je dobrá. Podle něj je ale správné i to, že testování není povinné.

Z ankety mezi 150 členy Asociace ředitelů ZŠ podle Černého vyplynulo, že třetina ředitelů bere možnost testování pro učitele jako dobrou věc. Podle 20 procent je nevyhovující organizace testování. Zhruba čtvrtina je proti němu nebo je jim to lhostejné a 20 procent uvedlo, že k tomu nemá informace.

Původně byl podle Černého zájem o testování mezi učiteli větší. Řada z nich je podle něj ale nyní rozpačitá z toho, že by musela jet na odběrové místo. „Hodně si představovali třeba to, že je někdo přijede otestovat do školy, nebo že si budou moct dojít ke svému praktickému lékaři,“ řekl.

Nepředpokládá, že by se učitelé nechali testovat v pracovní době. Vedení škol je bude muset uvolnit jen tehdy, pokud tím nebude narušena výuka. V současné situaci, kdy ve školách platí různá protiepidemická opatření, je podle Černého ale každý pracovník potřebný.

Ministerstvo školství rozeslalo do škol informace k testování včetně formulářů pro potvrzení o zaměstnání pedagoga a o absolvování testu ve středu. Černý si je přečetl v datové schránce ve čtvrtek ráno. Učitelům v Masarykově ZŠ v Klánovicích, kterou vede, zatím žádné potvrzení nevydal. Pracovníky o této možnosti informuje rovněž ve čtvrtek.