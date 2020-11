Třetí vlně koronaviru mohou zabránit antigenní testy, věří autoři studie

Podle studie společnosti Podané ruce mohou antigenní testy pomoci, aby se zabránilo dalšímu šíření koronaviru. „Populace zatím není promořena, maximálně z 25 procent. Po Vánocích nás může čekat třetí vlna, kterou lze omezit tímto hromadným testováním,“ podotkl ředitel organizace a bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Výzkum na zhruba stovce vzorků ukázal, že úspěšnost antigenních testů, které v Brně využívají, dosahuje 90 procent. V kombinaci s nejvíce používaným PCR testem, dotazníkem o symptomech a testem na protilátky pak mají téměř nulovou chybovost. Největší výhodou antigenních testů oproti PCR je jejich rychlost. Člověk se dozví výsledky během několika desítek minut.



Podané ruce už ve spolupráci s Brnem používají antigenní testy od přelomu září a října, kdy je nasadily v domovech pro seniory. Tam se osvědčily, a tak se poslední dny pomocí nich může nechat otestovat kdokoliv další u stánku na brněnském výstavišti, a to bez žádanky od lékaře či hygieniků. Zaplatí za něj 500 korun.



Přestože výzkum bude nadále pokračovat, Jindřich Vobořil vidí v testech potenciál. „Ukazuje se, že tato strategie může být cestou ven z uzamčené ekonomiky ještě předtím, než bude efektivní vakcína,“ řekl.

Protestování třetiny Brna by snížilo šíření k nule

Pokud by se v Brně otestovalo 100 tisíc lidí, tedy necelá třetina obyvatel, a z nich se zachytili nakažení koronavirem, snížil by se podle Vobořila počet nových případů téměř k nule. Jako příklad uvádí Jižní Koreu, kde plošné testování takto zafungovalo.

„Testování by mělo být dobrovolné. Byla bych však ráda, kdyby lidé, kteří k tomu mají důvod, byli natolik zodpovědní a přišli,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).



Antigenní testy indikují, jestli je člověk stále infekční, PCR test vychází pozitivně, i když už nemoc nemůže šířit dál, ale zbytky koronaviru má pořád v sobě. „Někdo se třeba už po pěti dnech může vrátit do normálního života a nemusí trávit doma deset dnů,“ upozornil koordinátor studie Matěj Hollan. Nyní ovšem stále platí, že například pro vyřízení neschopenky je potřeba absolvovat i PCR test.

Mohou dělat až 10 tisíc testů denně

Test point na brněnském výstavišti funguje ve všední dny od osmi ráno do šesti večer. O víkendu je zatím provozní doba kratší, změnit se může podle zájmu lidí. Centrum má svůj rezervační systém na webu covidtestbrno.cz, ale dá se i domluvit po telefonu a přijít na místo. „Můžeme prostor rozšířit o další buňky a dostat se až k 10 tisícům testů denně,“ prohlásil Vobořil.

Brno využilo tuto formu testování i pro pedagogy ve svých školách, kteří se ve středu vrací do školy učit žáky prvních a druhých tříd. Jde o stovky učitelů a družinářů.

Autoři výzkumu také navrhují, aby stát dal městům pravomoc k hromadným odběrům. „Ta by testování zadala svým sociálním službám nebo přes veřejné zakázky. Stát by přitom poskytl finanční podporu,“ nastínil možnosti Hollan. Kdyby se podle něj jednalo rychle, mohla by odběrová místa vzniknout v prvním týdnu prosince.