Plat hradního kancléře Mynáře je s odměnami zhruba 1,6 milionu čistého

Zveřejnění nařídil Městský soud v Praze, který tak vyhověl žalobě Kristýny Bašné, která zveřejnění platů žádala. Hrad měl čas zveřejnit platy do 17. září. Na zveřejnění měl 30 dní, kasační stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze Hrad nakonec nepodal. Podle zveřejněného prohlášení nechtěla kancelář zatěžovat dále soudní systém.

„Nicméně mi jako vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky není jasné, jak má zveřejnění platových poměrů jednotlivých vedoucích zaměstnanců přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu, ani o jaký veřejný zájem by mělo jít,“ píše Mynář v komentáři ke zveřejněné platové tabulce.

„Platové poměry vedoucích pracovníků KPR jsme zveřejnili již dvakrát a nevšiml jsem si, že by to vedlo k jakékoli konstruktivní debatě. Nejvyšší správní soud to z nějakého důvodu „vidí jinak“, a my toto rozhodnutí budeme respektovat. Nemáme ostatně co tajit,“ píše dále Hrad.

Připadají vám platy vedoucích pracovníků Kanceláře prezidenta republiky přiměřené? celkem hlasů: 1299 Ano 249 Ne 1031 Nevím 19

Mynář podle tabulky dostal za roky 2016 a 2017 čistý plat včetně odměn 3 199 180 korun. Ředitel Odboru tiskového Jiří Ovčáček dostal ve stejném období plat včetně odměn 1 507 461 korun. Podle Mynáře jsou platy ředitelů odborů i jeho plat zcela srovnatelné s platy vedoucích představitelů v jiných státních institucích.

Tabulka platů vedoucích pracovníků KPR

„Ba naopak, i ti nejlépe placení úředníci, státní zástupci, soudci, manažeři státních firem, ministři, dokonce i sám prezident republiky, zdaleka nedosahují platových poměrů například ředitele České televize, která o počínání paní Bašné horlivě informuje,“ argumentuje v textu Mynář a tvrdí, že plat ředitele ČT Petra Dvořáka je dvakrát tak větší, než mzda prezidenta republiky.

Mynář vyzývá Bašnou

V posledním odstavci Mynář vyzývá Bašnou, aby předložila kompletní financování svých stránek. „Jediným přiznaným sponzorem je velvyslanectví USA v Praze. Představa, že na území svrchovaného státu financuje cizí stát aktivity směřující k zahlcování zdejších úřadů a soudů, je pro mě zcela nepřijatelná,“ píše v závěru.

Podle městského soudu má kancelář prezidenta republiky Bašné poskytnout informace o platech, odměnách a benefitech spojených s výkonem funkce. Kancelář prezidenta republiky navíc musí Bašné uhradit 21 600 korun jako náhradu nákladů řízení.

Bašná provozuje webové stránky, na kterých zveřejňuje platy, odměny a další bonusy nejvyšších tuzemských úředníků. Žena požádala o zveřejnění údajů o platech vedoucích představitelů KPR v únoru 2018. Hrad jí nevyhověl a napoprvé neuspěla ani u Městského soudu v Praze. Ten v zamítavém rozsudku odkázal na verdikt Ústavního soudu z roku 2017, podle kterého právo na informace o příjmech lidí placených z veřejných zdrojů není absolutní a je třeba dbát také na soukromí úředníků.

Bašná se obrátila na Nejvyšší správní soud, který letos v květnu původní rozsudek městského soud zrušil a věc mu vrátil k novému projednání. Podle NSS jde o téměř „modelovou či učebnicovou situaci“, kdy by mělo převážit právo na poskytnutí informací nad ochranou soukromí.