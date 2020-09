Jsme pro transparentnost, uvedly USA po Mynářově kritice po přiznání platu

„Jediným přiznaným sponzorem je velvyslanectví USA v Praze. Představa, že na území svrchovaného státu financuje cizí stát aktivity směřující k zahlcování zdejších úřadů a soudů, je pro mě zcela nepřijatelná,“ napsal šéf Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář v prohlášení k soudem nařízenému zveřejnění platů zaměstnanců hradu. Mimo jiné právě tedy jeho příjmu, stejně jako Jiřího Ovčáčka, mluvčího prezidenta. Mynář se tomu roky bránil.

Kristýna Bašná, která spravuje stránky zveřejňující platy veřejných činitelů pro redakci iDNES nicméně uvedla: „Rozběhnutí projektu a vytvoření webových stránek bylo financováno z grantu americké ambasády (Small grant program).“

Tam ale finanční podpora ambasády podle Bašné skončila, na financování soudních řízení se ambasáda nepodílela. „Jinak další činnost spočívající s rozesláním dotazů a zapsání odpovědí na webovou stránku jsem nesla na své náklady. Od letošního roku financování projektu ale převzal Hlídač státu,“ doplnila Bašná.

Velvyslanectví USA v Praze oslovila redakce iDNES.cz s dotazem, proč projekt podpořilo. „Prostřednictvím Programu malých grantů poskytujeme finanční podporu jednotlivcům a institucím s cílem posílit sdílené hodnoty mezi Čechy a Američany,“ odpověděl tiskový mluvčí velvyslanectví Griffin Rozell.

„V České republice i jinde ve světě podporujeme sdílené hodnoty transparentnosti a zodpovědnosti jakožto součást naší širší obhajoby vlády zákona a demokratických hodnot,“ vysvětlil, proč velvyslanectví podpořilo projekt, který usiluje o transparentní přístup k výšce platů českých politiků a úředníků.

Strkání nosu do vnitřních záležitostí

Mynář není první, kdo viní cizinu z faktického vměšování do vnitřních záležitostí. Například ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová letos v červnu takto obvinila Brusel. Europoslanci tehdy schválili rezoluci týkající se premiéra Andreje Babiše a vyzvali Evropskou komisi k nulové toleranci vůči střetům zájmů, ta kvůli tomu právě Babiše prošetřovala. České úřady pak Evropský parlament vyzval k tomu, aby vytvořily spolehlivý systém jejich odhalování a potírání.

A děje se to na diplomatické úrovni. Česko se tak střetává v poslední době hlavně s Ruskem a Čínou.

Čína vnímá například nedávnou cestu předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila na Tchaj-wan jako zásah do své národní suverenity. Česká republika pak označila za nepřiměřenou výhrůžku čínského ministra zahraničí Wanga I, že Vystrčila za jeho cestu „přimějeme zaplatit vysokou cenu“.

Rusko začalo v dubnu tohoto roku stíhat českou samosprávu kvůli odstranění sochy maršála Ivana Koněva radnicí Prahy 6. Ministerstvo zahraničí tehdy krok Ruska označilo za nepřípustný a odmítlo zásahy ruských státních orgánů do vnitřních záležitostí ČR.

„Oběma jsem říkal, že je to vměšování do vnitřních věcí a že je to kontraproduktivní,“ připomenul v souvislosti s Ruskem prezident Miloš Zeman své schůzky s velvyslanci Číny a Spojených států. V prvním případě šlo o výhrůžky kvůli vztahům k Tchaj-wanu, v druhém kvůli plánům české vlády zavést digitální daň.