„Tchaj-wan je čínským teritoriem,“ řekl Wang. „A země, které s Čínou udržují diplomatické vztahy, to musí uznat,“ uvedl ministr s tím, v opačném případě by to znamenalo vměšování se do vnitřních záležitostí Číny.

„Překročil červenou čáru. Čína musí svou suverenitu a teritoriální integritu bránit,“ prohlásil Wang, který během tiskové konference opakovaně zdůraznil nutnost dodržování principu jedné Číny.

Peking považuje Tchaj-wan za svou vzbouřenou provincii a Vystrčilovu cestu za porušení principu jedné Číny. Šéf českého Senátu na Tchaj-wan přiletěl v neděli, cestu ukončí v pátek. Proti návštěvě Čína několikrát ostře protestovala.

„Přimějeme ho zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké chování a politický oportunismus,“ řekl k Vysrčilově cestě dříve Wang. Zpochybňování zásady jedné Číny podle něho znamená „znepřátelit si 1,4 miliardy Číňanů“. Čínská vláda a lid nebudou tolerovat takovou „otevřenou provokaci“ předsedy českého Senátu a protičínských sil, které stojí za ním.



Předseda tchajwanského parlamentu Jou Si-kchun v noci na úterý SELČ udělil Vystrčilovi medaili za parlamentní diplomacii. Šéf českého Senátu za udělení medaile poděkoval a s odvoláním na slavný výrok amerického prezidenta Johna Kennedyho tchajwanským zákonodárcům řekl: „Jsem Tchajwanec.“ Na tiskové konferenci následně odmítl, že by návštěvou Tchaj-wanu politiku jedné Číny porušil.