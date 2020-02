Dopis je mrazivý a zavání vyhrožováním. Ministerstvo odpovědělo Číně

„Kromě pozitivních témat, jako je naše pomoc v boji proti koronaviru, které si Čína váží a děkuje za ni, byla řeč i o korespondenci mezi velvyslanectvím a Hradem, která se objevila v médiích. Dali jsme najevo, že toto není standardní forma diplomatické komunikace. Nicméně ne nadarmo se diplomacie nedělá veřejně, takže k tomu v tuto chvíli víc říkat nebudu,“ uvedl Petříček.

Podle serveru Aktuálně.cz předala čínská ambasáda v lednu Hradu dopis, kde hrozí trestem pro Kuberu i české firmy v Číně, pokud se uskuteční plánovaná cesta na Tchaj-wan.

Kancelář prezidenta podle webu podpořila dopis přípisem a Kuberovi ho předala v polovině ledna. Čínské ministerstvo zahraničí agentuře Reuters sdělilo, že neví, odkud se informace vzaly.

Kuberova cesta na Tchaj-wan se neuskutečnila. Předseda Senátu na konci ledna náhle zemřel.

Kuberu odrazoval od cesty Babiš, Vondráček i Zeman

Ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák ve čtvrtek na Twitteru zveřejnil část zápisu říjnové schůzky prezidenta Miloše Zemana, premiéra Andreje Babiše, předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka a Jaroslava Kubery.



„Odkud se vzal ‚čínský dopis‘, nevím. Vím však jistě, že všichni nejvyšší ústavní činitelé na svém posledním setkání předsedovi Senátu cestu na Tchaj-wan z mnoha konkrétních důvodů nedoporučili,“ uvedl Jindrák.



Část zápisu ze schůzky nejvyšších ústavních činitelů (20. února 2020)

Zeman během schůzky poznamenal, že vysocí ústavní činitelé států EU jako je právě například předseda Senátu na Tchaj-wan nejezdí. Čína by to podle něj viděla jako provokaci.

Vystrčil se poradí s odborníky

Výhrady ke plánované cestě pak připojil i premiér Babiš, který uvedl, že by měl a vnitropolitický dopad. Podobně se také vyjádřil i předseda Sněmovny Vondráček.



Cesta předsedy Senátu na Tchaj-wan bude jedním z bodů schůzky nejvyšších ústavních činitelů i na začátku března. Kuberův nástupce Miloš Vystrčil to uvedl po čtvrtečním setkání se Zemanem. Vystrčil také na úterý kvůli cestě svolá setkání místopředsedů Senátu a předsedů senátorských klubů.

Dopis čínského velvyslanectví určený Pražskému hradu, který varoval před možnými následky Kuberovy cesty, je podle Vystrčila mrazivý a zavání vyhrožováním.

“My jsme se o tom zmínili v tom smyslu, že to bude jeden z bodů schůzky, která bude plánovaná v březnu, je to schůzka nejvyšších ústavních činitelů. Upozornil jsem pana prezidenta, že bych velmi rád tam Tchaj-wan, včetně třeba toho dopisu, který se objevil i na jednom serveru, rozebral, a domluvil se na tom, jakým způsobem budeme na ten dopis a věci s tím spojené reagovat,“ řekl Vystrčil a později upřesnil, že setkání by se mělo uskutečnit na začátku měsíce.