Senát si zvolí nového předsedu, kandidáty jsou Vystrčil a Růžička

O nástupci zesnulého Jaroslava Kubery v čele horní komory parlamentu budou senátoři rozhodovat ve středu dopoledne. Výsledek prvního kola tajné volby by mohl být znám už před polednem.



Křeslo předsedy Senátu získala ODS po senátních volbách v roce 2018, po kterých měly kluby občanských demokratů a Starostů a nezávislých po 18 členech.



ODS má i po Kuberově smrti osmnáctičlenný klub, protože do něj vstoupila Jitka Chalánková, která to zdůvodnila i tím, že by si občanští demokraté měli křeslo předsedy Senátu udržet.



Klub KDU-ČSL a nezávislých má 15 členů, klub ANO sedm členů. Spolu s klubem ODS sdružují tyto frakce dohromady polovinu všech senátorů.



Senátoři z klubu Starostové a nezávislí se rozhodli nominovat Růžičku, protože jejich klub má nyní 19 členů a je v Senátu nejsilnější. „Pociťovali jsme právo nejsilnějšího klubu nominovat svého kandidáta,“ řekl šéf klubu Jiří Holeček.

Senátora za Teplicko lidé zvolí doplňovacích senátních voleb, jejichž první kolo bude na konci března. Kubera zemřel 20. ledna v necelých 72 letech.