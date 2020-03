Špičky státu se na Hradě poradí, zda má jet Vystrčil na Tchaj-wan

Hlavní pozornost se proto bude věnovat vztahům s Čínou. Politici by měli probrat například dopis čínské ambasády Kuberovi. Dopis ostře kritizoval Vystrčil a ODSS avizovala, že by Vystrčil mohl na schůzce navrhnout, aby Česko požádalo Čínu o výměnu jejího velvyslance. Návrh by podpořil i premiér Andrej Babiš.



Nejvyšší ústavní činitelé si podle předsedy sněmovní komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby Pavla Bělobrádka musí vyříkat, jak budou komunikovat v situacích, kdy cizí země vyvíjí nátlak.Komise o tom ve středu jednala i s ředitelem BIS Michalem Koudelkou.

Podle Aktuálně.cz předala Hradu dopis, kde hrozí trestem pro Kuberu i české firmy v Číně, pokud se uskuteční. Čínské ministerstvo zahraničí agentuře Reuters sdělilo, že neví, odkud se informace vzaly. Kuberovi, který v lednu zemřel, ústavní činitelé cestu na Tchaj-wan nedoporučili.

Ústavní činitelé by se na Hradě mohli zabývat i situací kolem nového typu koronaviru nebo otázkou migrace a vývojem na řecko-turecké hranici.

Schůzky se kromě prezidenta Miloše Zemana, premiéra Andreje Babiše a šéfa Senátu Miloše Vystrčila zúčastní předseda Sněmovny Radek Vondráček a ministři zahraničí Tomáš Petříček, vnitra Jan Hamáček a obrany Lubomír Metnar.