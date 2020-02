Kohout, Kněžínek i Vidím. Ministerstvům radí i bývalí ministři a politici

Kromě jmen politiků z přehledu výrazně vystupuje i renomovaná advokátní kancelář Rowan Legal, jejíž jedna z hlavních tváří – Martin Janoušek – se nedávno objevila jako ústřední postava afér kolem bývalého ministra dopravy Vladimíra Kremlíka. Údajně mu advokát nabízel úplatek, což Janoušek odmítá.

Kancelář Rowan Legal působí napříč čtyřmi ministerstvy a Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI). „Úřady stanovují parametry pro výběr dodavatelů,“ uvedla PR manažerka kanceláře Anna Trachtová s tím, že „konkrétní projekty“, tedy práci kanceláře pro ministerstva, komentovat nemůže.

Na SFDI, který se angažuje v projektu elektronické dálniční známky, má Rowan Legal mimo jiné poskytovat právní poradenství spojené se zavedením nového systému časového zpoplatnění. Za to má získat až dva miliony korun bez DPH. Zatím ale vyplaceno nic nebylo, jak vyplývá ze seznamu poradců a advokátů.



Rowan Legal poskytuje své služby na ministerstvech vnitra, zahraničí, práce a pro místní rozvoj. V souhrnu se kancelář buď sama, nebo s jinými advokáty podílí na poradenství za zhruba 37 milionů korun.

„Kancelář nám poskytuje specializované právní služby v oblasti informačních technologií,“ napsal MF DNES mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Rowan Legal poskytuje poradenské služby třeba k informačnímu systému CzechPOINT.

Ministerstvu zahraničí zase podle mluvčí Zuzany Štíchové kancelář v minulém roce radila s nastavováním vízových koncesí. „Právních služeb jiných subjektů využíváme zcela výjimečně, pokoušíme se veškerou právní problematiku, která se týká ministerstva, řešit prostřednictvím vlastních odborníků,“ tvrdí Štíchová.

Rádce od politické konkurence

Stejně jako v uplynulých letech se i v nyní zveřejněných seznamech objevují jména bývalých politiků. Asi nejvíc kvůli stranické příslušnosti zarazí jméno bývalého poslance ODS Jana Vidíma, který radí náměstkovi pro řízení sekce ekonomiky a provozu ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD).

„Předmětem dohody o pracovní činnosti je poradenství, konzultační činnost v oblasti bezpečnosti státu a bezpečnostní politiky v rámci resortu ministerstva vnitra. Dále pak příprava odborných stanovisek určených pro projednávání ve sněmovním Výboru pro bezpečnost,“ zdůvodnil spolupráci s Vidímem mluvčí resortu Krátoška. Kolik za práci exposlanec dostává, ale neupřesnil. A sám Vidím na dotazy MF DNES nereagoval.

Na ministerstvu spravedlnosti u Marie Benešové našli zase uplatnění exministři Kohout a Kněžínek. „Jan Kohout se v roli poradce věnuje otázkám mezinárodní spolupráce v oblasti justice a také připravuje české předsednictví v Radě EU,“ napsala v reakci na dotaz MF DNES Lucie Machálková z tiskového oddělení.

Kněžínek byl podle ní dlouholetým členem rozkladové komise ministra spravedlnosti, a to až do jeho jmenování do funkce ministra spravedlnosti. „Po ukončení výkonu ministerské funkce ho paní ministryně Benešová do rozkladové komise znovu jmenovala,“ doplnila Machálková. Za svou práci dostal 16,5 tisíce, Kohout bezmála čtvrt milionu.

Nový poradce přibyl i na ministerstvu obrany u Lubomíra Metnara (za ANO). Je jím Libor Černý, zastupitel Nového Města na Moravě, který kandidoval za ANO. „Ministr obrany si pana Černého vybral za poradce, protože jej považuje za odborníka,“ odmítl jakékoli stranické protežování mluvčí ministerstva Jakub Fajnor. Černý poskytuje konzultace třeba v souvislosti s armádním sportovním centrem Dukla.