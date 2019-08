Z významných politiků na pozici poradce. Vnitru třeba radí Bublan

„Napřed jsem byl pověřen činností ve vztahu ke zpravodajským službám. Pak se ale moje agenda rozrostla a stal jsem se neoficiálním koordinátorem ostatních poradců, takže mám na starosti vícero oblastí,“ líčil MF DNES Bublan své angažmá pro Jana Hamáčka. Jaká odměna mu za to náleží, však neuměl říct. „Je to jen částečný úvazek a odvíjí se to podle hodin.“



Bublan byl také nedávno zvolen do rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). „Myslím si, že by to nemělo vzbudit rozepři,“ řekl politik, který se chce angažovat jak v ÚSTR, tak na ministerstvu vnitra.

Za poslední půlrok se však změny odehrály i na dalších ministerstvech.

Třeba na ministerstvu práce a sociálních věcí. Zatímco jeho někdejší sociálnědemokratický ministr Zdeněk Škromach je dál jen externím poradcem, jeho předchůdce a pozdější premiér Vladimír Špidla se stal kmenovým zaměstnancem ministerstva. Stejně jako třeba šéfanalytik někdejšího předsedy vlády Bohuslava Sobotky Michal Pícl. Pod odborem kabinetu ministryně Jany Maláčové vzniklo totiž k letošnímu 1. lednu nové oddělení poradců, jak MF DNES potvrdila mluvčí Kristýna Křupková.

Na kolik si Špidla a Pícl přijdou, ministerstvo s ohledem na ochranu osobních údajů odmítlo říct.

Ke změnám pak došlo i na ministerstvu kultury. S Antonínem Staňkem skončilo i všech jeho jedenáct poradců. MF DNES to potvrdila mluvčí Martha Häckl.

A rozlučka s řadou rádců se konala i na ministerstvu průmyslu a obchodu, kde dovládla Marta Nováková (za ANO).