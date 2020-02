Kremlík si jako ministr pořídil byt za 14 milionů, polovinu zaplatil hotově

Kremlík: Nechci nic komentovat Podle katastru nemovitostí jste si na konci loňského roku pořídil byt za čtrnáct milionů a necelou polovinu této částky jste zaplatil rovnou. Jak jste ten nákup financoval?

Je to uvedeno v kupní smlouvě. Všechno je uvedeno v kupní smlouvě a já mám prověrku NBÚ. Já jsem chtěl vědět, odkud pochází ta část peněz, kterou jste zaplatil rovnou...

Víte co? O mě se teď každý zajímá, však to víte. Takže já teď nechci dávat žádné rozhovory k ničemu. Mám prověrku NBÚ a zbytek je v katastru. Ale v katastru je uvedeno jenom to, že polovina té částky byla hrazena z advokátní úschovy a větší polovina hypotékou.

To je přece standardní mechanismus. Kupní cena se uvolňuje, když je v katastru zapsaná změna. Každý se teď o mě zajímá. Já mám v katastru zapsaných těch věcí víc. Tak si najděte kupní smlouvu. Tu mám, ale tam není napsané, co je to za peníze. Jestli šlo o vaše úspory, nebo něco podobného?

Už nejsem ministr dopravy. A není ve vašem zájmu to vysvětlit?

Co má být v mém zájmu? V mém zájmu je nemluvit. Víte, co se kolem mé osoby děje? Já jsem se stal středem mediálního světa v danou chvíli, a pokud jde o informace uvedené v médiích, já je nechci komentovat. Znovu říkám, pořídil jsem si byt, příjmy, všechny další věci, mám prověrku NBÚ několik let. Jestli má někdo pochybnosti, ať si dá trestní oznámení. Nestačilo by jen vysvětlit, z jakých prostředků jste ten nákup financoval?

Každý se mě teď na něco ptá. Já už nechci nic komentovat. Děkuji, na shledanou.