Na Kremlíkově kauze pracuje protimafiánská centrála a kontrarozvědka

„Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 se danou věcí zabývá, a to od včerejšího dne na základě vlastní iniciativy, kdy se vycházelo z informací, které se objevily v mediálním prostoru,“ potvrdil pro iDNES.cz státní zástupce Jan Lelek. První o tom informovala Česká televize. Státní zastupitelství se tím nyní zabývá také na základě trestního oznámení, které úřad obdržel v úterý.

Na případu podle Lelka začala pracovat Národní centrála proti organizovanému zločinu. Ta podle něj zahájila úkony trestního řízení pro zločin podplácení.

Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej se pro iDNES.cz odmítl k věci vyjádřit, pro Radiožurnál v úterý pouze řekl: „Mohu sdělit pouze, že na uvedené věci již delší dobu spolupracujeme s BIS. Více informací v tuto dobu poskytovat nebudeme.“

Seznam zprávy již včera informoval o tom, že případem se zabývá Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1. Trestní oznámení navíc prý podal sám bývalý ministr dopravy Kremlík.

Médium dříve informovalo o tom, že těsně před Štědrým dnem se Kremlík sešel s advokátem Martinem Janouškem. Na setkání ministrovi Janoušek údajně nabídl úplatek ve výši 1,5 milionu korun. Kremlík podle média však úplatek odmítl a o dva týdny později tento pokus nahlásil Bezpečnostní informační službě (BIS).

„Pan ředitel pana ministra upozornil, že by měl co nejrychleji tuto skutečnost oznámit orgánům činným v trestním řízení,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí civilní kontrarozvědky Ladislav Šticha.



Trestní oznámení na pražské vrchní státní zastupitelství totiž v mezičase podal také pirátský poslanec Lukáš Černohorský.



Babiš: Nerozumím, co Kremlík předvádí

Kremlík údajně měl za úplatek ovlivnit zakázku na kontrolu mýta. Měl ji nechat na společnosti CGI, kterou Janouškova kancelář zastupuje. Koncem prosince se totiž začalo mluvit o tom, že by mohla být převedena na státní společnost Cendis, čemuž se Janoušek pokusil zabránit.

Podle Kremlíka mu šéf BIS slíbil, že premiéra o nabídnutém úplatku a plánu na zisk dalších důkazů informuje. Vědět o něm podle Kremlíka měl i premiér Andrej Babiš. Ten však probral věc s Kremlíkem až nyní v úterý. Jednání se účastnil podle premiéra i Kremlíkův nástupce Karel Havlíček.

Babiš uvedl, že dříve ho o údajném úplatku Kremlík neinformoval, a podivil se tomu, že místo policie se nyní bývalý ministr obrátil na novináře. „Takže tomu nerozumím, co pan Kremlík předvádí. Je právník, takže ze zákona měl konat, on to teď dodatečně podal,“ uvedl premiér. Babiš pznamenal, že po odvolání ministra už nemá potřebu se k věci vyjadřovat. „Určitě to policie vyšetří všechno,“ uzavřel.

CGI po odvolání Kremlíka nakonec o dozor nad mýtem přišla. Zakázku jeho nástupce v pondělí převedl na Cendis.