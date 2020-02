Kvůli možnému uplácení exministra Kremlíka padla trestní oznámení

O události informovaly Seznam Zprávy. Ty již dříve přinesly zprávu o tom, že těsně před Štědrým dnem se tehdejší ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) sešel s advokátem Martinem Janouškem. Na setkání ministrovi Janoušek údajně nabídl úplatek ve výši 1,5 milionu korun.

Kremlík dle webóvých novin však úplatek odmítl a o dva týdny později tento pokus nahlásil Bezpečnostní informační službě (BIS). Ten v pondělí označil takové informace za lživé. Navíc uvedl, že podá trestní oznámení pro pomluvu a křivé obvinění.



A tak zatímco v pondělí zatím oficiální vyšetřování pokusu o zkorumpování člena neprobíhalo, nyní je vše jedno. Trestní oznámení na pražské vrchní státní zastupitelství totiž v mezičase podal pirátský poslanec Lukáš Černohorský.

„Já jsem to posílal v noci, protože se všichni vyjadřovali do médií, že trestní oznámení nikdo nepodal, nikdo to neprošetřuje. Poslal jsem trestní oznámení na státní zastupitelství paní Bradáčové tak, aby se tím policie případně začala zabývat,“ uvedl pro iDNES.cz poslanec.

„Kromě toho samotného podplácení ještě aby tedy prověřili, zdali nedošlo k dalšímu trestnému činu, a to nenahlášení trestného činu, protože všichni říkali, že to nikdo nikam nepodal. Toho by se potenciálně mohl dopustit ředitel Bezpečnostní informační služby, pokud to nepředal dál, nebo dokonce pan premiér, který o tom byl prý informován. Ale to už musí prověřit policie,“ dodal.

Lukáš Černohorský (Twitter) @cernohorskyl Včera po přečtení článku o podplácení exministra Kremlíka jsem podal trestní oznámení na VSZ v Praze. Pokud o tom premiér nebo šéf BIS věděli měli to oznámit státnímu zástupci nebo PČR.Jinak se sami dopustili trestného činu. 7 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Podle nových informací Seznam Zprávy měl trestní oznámení podat také sám exministr Kremlík. Na dorazy iDNES.cz nereagoval.

„Určitě nebudu komentovat konkrétní úkony v jakékoli věci, ať již jsou činěny kýmkoli,“ uvedl pro Seznam Zprávy. „Některé skutečnosti ve spojení s dalšími mohou být utajovanou informací,“ doplnil.

Podle média se tím zabývá Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1. Státní zástupce Jan Lelek telefon redakci iDNES.cz nezvedl. Pro Seznam Zprávy to nechtěl komentovat a pouze naznačil, že by se k tomu mohl vyjádřit až ve středu.

Kremlík měl za úplatek ovlivnit zakázku na kontrolu mýta. Měl ji nechat na společnosti CGI, kterou Janouškova kancelář zastupuje. Koncem prosince se totiž začalo mluvit o tom, že by mohla být převedena na státní společnost Cendis, čemuž se Janoušek pokusil zabránit.

Vše má prověřit policie

Podle Kremlíka mu šéf BIS slíbil, že premiéra o nabídnutém úplatku a plánu na zisk dalších důkazů zpraví. Vědět o něm podle Kremlíka měla i vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Jak Babiš, tak Bradáčová to však popírají.

„V tomhle nejsme činní. Mohu k tomu říct jen to, že pan doktor Kremlík u zdejšího státního zastupitelství žádné trestní oznámení neučinil. My jsme tu informaci zjistili z veřejných sdělovacích prostředků a jelikož vrchní státní zastupitelství podle prvotních veřejných informací není věcně příslušné k řešení této věci, tak se musím omezit pouze na tento komentář,“ uvedla pro iDNES.cz Bradáčová. Podle ní není VSZ věcně a místně příslušné k řešení této věci, je jím však Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1.



„O úplatku jsem nevěděl. Řešit to nebudu. Pokud je to pravda, má to řešit policie,“ sdělil v úterý premiér serveru Novinky.cz.

Policie podle vyjádření ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci již začala podnikat kroky. Předseda sociálních demokratů uvedl, že Kremlík nepodal kvůli úplatku trestní oznámení a policie to začala šetřit z vlastní iniciativy.

CGI po odvolání Kremlíka nakonec o dozor nad mýtem přišla. Zakázku jeho nástupce Karel Havlíček (také za ANO) v pondělí převedl na Cendis.