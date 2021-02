Vláda řeší testování ve firmách, za každý si mají odečíst 80 korun z odvodů

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Návrh vicepremiéra Havlíčka, který předkládá vládě, počítá s tím že měsíčně by si firmy mohly odečíst z odvodů na zdravotní pojištění asi 600 milionů korun.

„Je nutné mimo již existující systém testování antigenními testy zavést možnost samotestování s finanční podporou ve firmách a u OSVČ,“ uvedl vicepremiér Havlíček.

O testování ve firmách na covid-19 začala vláda jednat již v pondělí. „Celý ten proces potřebujeme dohrát se zdravotními pojišťovnami, takže jsme bod přerušili a do středy ho chceme mít finálně připravený,“ uvedl po pondělním jednání vlády ministr průmyslu a obchodu.

Hospodářská komora v úterý upozornila, že snížení odvodů ze zdravotního pojištění by prohloubilo deficit veřejného zdravotního pojištění.

Havlíček odhaduje, že by se testování mohlo týkat asi 1,88 milionu lidí, měsíčně by tak mohlo být provedeno asi 7,5 milionu testů. Platnost novely zákona navrhuje do konce roku, roční náklady by tak byly šest miliard.

Po masivním testování ve firmách volají opoziční politici. „Už dva týdny upozorňujeme vládu, ať posílí testování ve firmách, protože jinak hrozí katastrofa. Odpovědí nám je ticho a tiskové konference oznamující čím dál bližší kolaps nemocnic. Tak ještě jednou, začněte proboha testovat ve firmách a pošlete všechny státní zaměstnance, u kterých je to možné, na home office. Bez toho se z tohoto průšvihu nevyhrabeme,“ uvedl poslanec za Piráty Mikuláš Ferjenčík.

Kdy se vrátí další žáci a studenti do škol?

Vláda by také měla znovu jednat o plánu na návrat více dětí do škol. V první fázi má jít studenty posledních ročníků středních škol a žáků posledních ročníků základních škol.

Původně to mělo být od 1. března, v úterý ale ministr školství Robert Plaga oznámil, že to může být nejdříve 3. března.Podmínkou je distribuce antigenních testů a platnost pandemického zákona, který ve středu odpoledne bude schvalovat Senát.