Karanténa se kvůli mutaci nezmění. Deset dnů je málo, varují odborníci

9:46

Českem se šíří britská mutace koronaviru. Je rychlejší a nakažlivější. Odborníci mají za to, že by se právě kvůli nové mutaci měla prodloužit karanténa nemocných. Hlavní hygienička Jarmila Rážová to však odmítla. „Necháváme nadále desetidenní izolaci i karanténu,“ řekla v úterý ráno na Radiožurnálu.