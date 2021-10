Vojtěch navrhuje kontroly testů v restauracích a povinně respirátory v práci

„Vrátili bychom se do situace na jaře, kdy by byly respirátory povinné i v rámci pracovních kolektivů, kde teď tato povinnost není,“ uvedl ministr zdravotnictví. Podle něj se totiž zvyšuje i počet ohnisek na pracovištích.

V současnosti je povinné nosit respirátor v obchodech, ve službách, v MHD nebo na kulturních či sportovních akcích.

Povinnost kontrolovat v restauracích bezinfekčnost, tedy že má zákazník buď negativní test na covid, prodělání ho v posledních 180 dnech nebo je plně očkování, ministerstvo zdravotnictví navrhovalo už několikrát. Část restauratérů to odmítá. Podle Vojtěcha je opatření projednáno s jejich zástupci i zástupci pivovarů a podporuje ho i Hospodářská komora.



„Pokud byl někdo v zahraničí na dovolené, tak ví, že v jiných zemích to takto funguje. Že to není nic, co by bylo anomální. V Rakousku, Německu nebo Francii je to opatření, které je dnes standardní,“ doplnil.



Ministerstvo zdravotnictví navrhuje také ukončit hrazení preventivních testů na covid-19 z veřejného zdravotního pojištění od 1. prosince, počítá ale s výjimkou pro děti do 12 let a nejspíš i pro lidi se zahájeným očkováním. Mírnější by mohly být podmínky pro karanténu po kontaktu s nakaženým. Po týdnu ji bude možné ukončit negativním testem.



Platnost PCR testu navrhuje ministerstvo zkrátit od listopadu ze současných sedmi dní na tři a antigenní test by nově neměl platit 72 hodin, ale jen 24 hodin.



Ministři se budou zabývat i rostoucími cenami energií. Projednají novelu zákona o DPH, která by měla od příštího roku snížit daň u elektřiny a plynu na nulu. Spolu s tím i nařízení, na základě kterého domácnostem s průměrnou spotřebou do 3 megawatthodin bude odpuštěn poplatek za obnovitelné zdroje, jde o maximálně 1500 korun za rok. Již v pondělí vláda rozhodla, že nulová sazba DPH na energie bude v listopadu a prosinci.