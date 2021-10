Můžete nastoupit do vlády 1. listopadu a ukázat nám to, vybídl Babiš Válka

Řekl, že se domluvil se svým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, že 1. listopadu skončí. Již dříve bylo oznámeno, že by Vojtěch měl být novým velvyslancem do Finsku.

„Já napíšu panu prezidentovi, Adam odstoupí, a můžete si to převzít a ukázat nám, jak se plánuje vir a co všechno, ty vaše kecy,“ řekl Babiš ve svém Čau lidi, aby bylo všem naprosto jasné, že „nabídku“ nemyslí vážně.



Vlastimil Válek

„U pana Válka jsme se dozvěděli, že čekat u lékaře šest hodin není tak strašné, jak říká žhavý kandidát, a že zdravotní péče nikdy nemůže být pro všechny stejně kvalitní. Poslouchejte lidi, co vám říká pan Válek,“ kritizoval premiér místopředsedu TOP 09 a kandidáta do vlády za koalici SPOLU.



„On to přirovnává jako chodit na fotbal na Barcelonu, no ten lístek je strašně drahej na tu Barcelonu, drtivá většina našich lidí si to nemůže dovolit, takže Válek říká - zdravotnictví bude jenom pro bohaté a šest hodin budete čekat u lékaře a je to v pohodě. No, to je neuvěřitelné,“ prohlásil předseda vlády.

Válek v rozhovoru pro CNN Prima News na otázku, že si babičky stěžují, že čekají v nemocnici až šest hodin, opáčil: „No a v Anglii by čekaly 4 dny.“

„To není zas tak strašné,“ řekl Válek k šestihodinovému čekání v nemocnici. „Pokud babička čeká šest hodin s prasklým vředem nebo cévní mozkovou příhodou, tak je to prů**r. Nevěřím, že se ale něco takového stalo. Pokud ale čekala šest hodin s tím, že ji bolí měsíc břicho a teď se rozhodla zajít do nemocnice, tak jsme zase u toho, že ji měl nejdříve vyšetřit obvodní lékař nebo domluvit v nemocnici plánované přijetí,“ doplnil.



Kritizoval, že jsou lidé zvyklí příliš často chodit do nemocnic. „To nadužívání péče především na akutních příjmech je šílené. Vůbec nechci snižovat závažnost onemocnění a určitě to nejsou podvodníci, ale ne vždy by měl každý hned utíkat do nemocnice na urgent,“ prohlásil kandidát na nového ministra zdravotnictví.

Babiš v pátek pro Frekvenci 1 definitivně potvrdil to, co před tím několikrát naznačil - že se svým hnutím ANO odchází do opozice a že pověření sestavit vládu by od prezidenta Miloše Zemana nepřijal.

Ve svém Čau lidi mluvil v neděli o tom, že Zeman mu nabízel dokonce dva pokusy sestavit vládu, i když volby vyhrála koalice SPOLU. Její lídr Petr Fiala chce sestavit vládu s koalicí Pirátů a STAN, která by se opírala o 108 hlasů poslanců.