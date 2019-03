Eurokomisaři jsou úředníci a neměli by si hrát na vládu EU, řekl Zeman

Potřebné změny ve fungování Evropské unie budou podle Zemana záviset na výsledku voleb do Evropského parlamentu. Ten by podle prezidenta měl získat právo předkládat zákony.



Zeman také zopakoval, že by chtěl, aby EU měla kromě ministra zahraničí také ministry obrany a financí. Důvodem pro existenci společného ministra obrany podle prezidenta to, že „nebezpečí islámského terorismu je stále aktuální“.

Ministr financí EU by pak mohl zabránit tomu, aby firmy z členských zemí převáděly svá sídla do států z výhodnějším zdaněním, jakými jsou Nizozemsko a Lucembursko.

„Když Andrej Kiska kdysi říkal, že EU je skvělý projekt, vždycky jsem k jeho slovům dodával, že má špatné projektanty,“ prohlásil Zeman.



Na otázku, jestli tady bude Evropská unie za 15 let, Zeman odpověděl, že doufá v odstranění zbytečné byrokracie z jejích struktur. „To ješté možná budu naživu,“ dodal.

Britové se zesměšňují, míní Zeman

Zeman okomentoval rovněž situaci kolem brexitu. „Je to organizovaný chaos. Nikdo neví, co vlastně dělat, a tak se předstírá aktivita. Považuji brexit za neštěstí pro obě strany,“ prohlásil. Uvedl, že nehledě na to, že je podpůrcem referenda, v současné době by druhý pokus o referndum v Británii neměl žádný smysl.



Současné znění brexitové dohody o 530 stranách označil za „odporně dlouhou smlouvu“, nicméně vyzval k jejímu schválení. „Když se objeví problémy typu irská pojistka, dají se v průběhu let opravit. Schvalme tuto smlouvu a dejme od toho ruce pryč,“ řekl v pořadu. Podle Zemana se Britové v součansé situaci jen zesměšňují.

Navzdory tomu, že prezident doufá v dohodu, zdůraznil, že je Česká republika dostatečně připravená i na obávaný tvrdý brexit.

Zeman v neděli promluvil rovněž o tom, že Senát nedávno zamítl jeho kandidáta na ústavního soudce advokáta Aleše Gerlocha. Zároveň však uvedl, že má připravená jména dalších dvou adeptů. Osobně je však horní komoře představit nechce. „Vzhledem k mému postoji k Senátu jako zbytečné instituci, bych možná spíše přilil olej do ohně,“ uvedl.

Zdůvodnil tak svou absenci při obhajobě Gerlochovy nominace. V době jejího projednávání byl na návštěvě Karlovarského kraje.

Sociální demokracie se ničila sama

Téma se v průběhu debaty stočilo i k sociálním demokratům. Na otázku, zda ze Zemanovy strany došlo ke smíření s vládní stranou, odpověděl, že nepředcházelo žádné nesmíření.



„Doporučil jsem, aby vstoupili do koalice s hnutím ANO, oni si to vyhodnotili pomocí referenda,“ uvedl. Dodal, že tento krok ocenil a slíbil, že stranu podpoří v evropských volbách. „Je chyba novinářů předpokládat, že tady byla nějaká válka. Četl jsem, jak ničím sociální demokracii. Ona se ničila sama,“ dodal.

Zeman krátce promluvil také o státním rozpočtu. Podle něj pře o jeho podobu nutně neznamenají katastrofický scénář. „Zažil jsem desítky diskuzí o rozpočtu. Vždycky to vypadalo hrozivě a pak došlo k dohodě. Nevidím důvod, proč by se situace neměla opakovat,“ prohlásil.

Podle něj Česko zbytečně plýtvá finančními prostředky na solární energii a jiné obnovitelné zdroje, státní úředníky a neefektivně investuje do počítačových systémů.