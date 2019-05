Rozhodovat mají členské státy, ne komise, řekl Babiš k výročí vstupu do EU

„Musíme zásadně změnit situaci, kdy máme silnou evropskou zpolitizovanou komisi,“ řekl Andrej Babiš po jednání s premiéry a ministry zahraničí zemí, které se k Evropské unii přidaly za posledních 15 let. Hlavním motorem Evropy má podle něj být Evropská rada v čele s premiéry a prezidenty evropských zemí. Evropská komise má podle českého premiéra měřit všem členským státům stejně a to bez ohledu na jejich velikost.

„Hlas české republiky má stejnou váhu jako hlas Francie, Německa nebo jakékoli jiné země. Neexistuje vícerychlostní Evropa,“ zmínil český premiér v Královském zámku ve Varšavě. Evropská rada musí podle českého premiéra být tím, kdo dává komisi úkoly.

„Za posledních 15 let jsme přijali asi 4,5 tisíce různých direktiv a vyhlášek, přitom ještě dnes není plně vybudovaný jednotný trh. Velké téma u nás je i dvojí kvalita potravin,“ pokračoval Babiš. „Není možné mít v Evropě dva druhy členských států, dva druhy občanů. Musíme mít všichni stejné možnosti a práva,“ zdůraznil.



„Principiálně to není debata, zda tam být, či nebýt v EU. Je jasné, že nemáme jinou alternativu. Získali jsme obrovské peníze, 740 miliard (Kč), další výhody, přišli investoři. Ale je třeba říkat kriticky, co je potřeba změnit. Jsme součástí EU a máme na ni vliv,“ řekl Babiš.

Na 1. května 2004 se uskutečnilo zatím největší rozšíření EU. Spolu s Českou republikou přistoupilo do unie dalších devět států, a to Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Později do unie vstoupilo rovněž Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko.

„EU se musí vrátit ke svým kořenům jako společenství národů, které jsou silné, svobodné a rovnoprávné,“ zdůraznil premiér Morawiecki v článku, zveřejněném v předvečer varšavského setkání na serveru Politico. Polská vize obnovy unie po květnových volbách do Evropského parlamentu podle Morawieckého počítá s bojem s nerovnostmi, zaváděním inovací ve větší míře, potíráním monopolů a hospodářského protekcionalismu i se zvyšováním výdajů na ochranu hranic.

Setkání zemí, které během posledních 15 lety vstoupily do Evropské unie se konalo několik dní před neformálním summitem v rumunském Sibiu. Na tom se budou probírat výsledky Evropské komise vedené Jeanem-Claudem Junckerem a strategické plány EU na příští léta.