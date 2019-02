Hašek titul JUDr. neměl získat. Jeho práce by propadla i jako seminárka

Původně se to zdálo jako zvláštní nápad. V Brně, kde tou dobou 80 tisíc studentů chodilo na pětici veřejných vysokých škol, se jihomoravští sociální demokraté rozhodli navrch zřídit vlastní soukromý ústav. České úřady ale akreditaci jejich vzdělávací instituci udělit odmítly.

A tak nakonec na jihu Moravy v roce 2009 členové ČSSD vytvořili právě pobočku soukromé školy Danubius sídlící v šestitisícovém slovenském městečku Sládkovičovo. Využili přitom díry v tehdejších zákonech.

Takzvané „konzultační středisko“ české studenty zbavilo nutnosti dojíždět až k maďarským hranicím. Tam se měly konat jen zkoušky. Za ně pak mohli nafasovat slovenské tituly platné i v Česku. A našla se minimálně pětice prominentních studentů z řad jihomoravské ČSSD.

Doktoři od maďarských hranic

U zrodu projektu stál vlivný sociální demokrat Zdeněk Dufek, toho později tehdejší šéf ČSSD Bohuslav Sobotka nazval „takovým Haškovým kmotrem“. Vše zastřešovalo jím zřízené družstvo pojmenované Joštova akademie.

A právě díky práci pojmenované Družstvo se pak tehdejší hejtman Michal Hašek o rok později propracoval k titulu JUDr. ze Sládkovičova. Doktorský titul si v podobné době na Slovensku vysloužil i Dufek. Ten zase napsal o tom, co je to společnost s ručením omezeným.

Reportéři nyní Haškovu práci dokázali ofotografovat přímo v knihovně soukromé školy Danubius, která je v minulosti odmítala poskytnout. MF DNES následně práce jak Haška, tak jeho spojence Dufka poskytla na analýzu expertům na obchodní právo.

Podle nich by s takovými pracemi v Česku zcela propadli.

„Ani jednu z prací bych neuznal nejen jako diplomovou, ale ani jako seminární,“ zhodnotil Petr Bezouška z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který kdysi odstartoval kauzu podivného udělování titulů na plzeňských právech a dnes mimo jiné zasedá i v Legislativní radě vlády.

„Jde v zásadě o seminární práce. Ovšem studentů gymnázia. Popisný výběr vycházející z několika málo pramenů. Citace takřka nulové. Absolutně postrádají strukturu rigorózní práce,“ řekl MF DNES další elitní právník, který rigorózní práce v minulosti v Česku opakovaně oponoval. Jméno si zveřejnit nepřeje kvůli obavám ze msty.

Hašek: Podmínky jsem splnil, není žádný problém

Například Hašek po 96 stranách dochází k závěru, že družstva „jako samostatné hospodářské společenství mají i v dnešní době velký význam a podle mého názoru tomu bude stejně i v budoucnosti“.

„Já osobně bych dnes takovou práci odevzdanou na naší právnické fakultě jako rigorózní neakceptoval a navrhl bych její vrácení k přepracování,“ ohodnotil Haškovu práci expert na obchodní právo Daniel Patěk z Univerzity Karlovy.

„Moje rigorózní práce prošla řádným rigorózním řízením i obhajobou a splnila podmínky stanovené vysokou školou a příslušným zákonem. Váš jakýkoliv komentář bude pouhým subjektivním názorem a tvrzením,” brání svoji práci Hašek s tím, že je „soukromá osoba“.

Ještě minulý týden to přitom vypadalo, že Hašek se stane členem Legislativní rady vlády, která ministrům radí se zákony. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek nakonec návrh předsedy ČSSD Jana Hamáčka stáhl. Hašek obratem oznámil, že zvažuje kandidaturu na místopředsedu ČSSD. Už několik měsíců také šéfuje legislativní radě ministerstva zemědělství, které vede Miroslav Toman. Hašek také radí prezidentu Miloši Zemanovi.

Bližší komentář odmítla i jeho někdejší pravá ruka Dufek, který dnes šéfuje stamilionovému výzkumného centru AdMaS. „Já si myslím, že má práce prošla standardním rigorózním řízením podle příslušné legislativy. Už nemám k tomu, co říct,“ uvedl.

Ukazuje se, že oba blízcí političtí spojenci měli i stejného vedoucího práce. Dřívějšího slovenského poslance Mojmíra Mamojku ze slovenské sociální demokracie (SMER), který byl v té době zároveň i děkanem právnické fakulty ve Sládkovičově. Ten byl s oběma svými studenty prý mimořádně spokojen.

„Je to už osm, deset let, ale co si pamatuju, bylo to velmi dobré. A také jejich odpovědi při obhajobě byly na vysoké úrovni. Vynikající práce, tam nebylo třeba žádné nějaké přimhuřování očí,“ komentoval Mamojka rigorózní práce Haška a Dufka.

Když se pro Haškovu práci vypravila MF DNES poprvé v roce 2011 přímo do Sládkovičova, uchovával ji ve své kanceláři přímo tehdejší děkan Mamojka. S odůvodněním, že v knihovně, kde byly běžně k nahlédnutí práce ostatních absolventů, na ni není místo. A dovolil ji sice prolistovat, o ofocení či zapůjčení ale nechtěl ani slyšet. „Na to se vztahuje autorský zákon,“ bránil tehdy reportérce.

Další spokojení straníci s tituly

Doby se ale změnily. Mamojka na Slovensku povýšil na ústavního soudce. A Haškova práce se ocitla v knihovně. Spolu s těmi, díky kterým tituly získali i jeho spolustraníci. Díky pojednání „Srovnání volebních systémů pro volby do zastupitelstev obcí v ČR a SR“ si může titul Bc. psát před jméno nynější náměstek jihomoravského hejtmana Roman Hanák, který za Haška šéfoval klubu zastupitelů ČSSD.



„Jak vidno, každý z těchto systémů přináší svým uživatelům (občanům obce) některé výhody či nevýhody. Domnívám se však, že ani o jednom z nich není možné s naprostou jistotou tvrdit, že je nevhodný či nevýhodný,“ dochází Hanák k závěru po třiceti stránkách rozboru.

Práci mu vedl právník Zdeněk Koudelka, který se podílel mimo jiné na přípravě kontroverzní amnestie Václava Klause a nyní je kandidátem Miloše Zemana na post zástupce ombudsmanky.

I Hanák odmítl odpovědět na dotaz, zda si myslí, že by svou bakalářskou práci obhájil i na české univerzitě. „Já se omlouvám, mám jarní prázdniny, nebudu se k tomu vyjadřovat, jo?“ řekl. A na dotaz, proč si vybral právě školu ve Sládkovičově, odpověděl: „Protože to byla moje volba. Děkuji za dotaz,“ rozloučil se a zavěsil.

Kdo Haškovi titul schválil, škola odmítla říct

Podobně nesdílný byl i někdejší tajemník jihomoravské ČSSD Lukáš Vágner. Ten vyplodil magisterskou práci „Evropská unie jako speciální kategorie mezinárodní organizace“. Zajímavé je, že práce je psána místy česky a místy slovensky. „Jsem soukromá osoba. Nemyslím, že bysme to spolu měli řešit. Nechcu, nechcu,“ řekl Vágner a zavěsil.

Proč se ovšem názory českých a slovenských akademiků na kvalitu prací tak dramaticky liší, není lehké zjistit. Nejen posudky vedoucího práce, ale ani posudky oponentů totiž Sládkovičovo na žádost MF DNES zveřejnit odmítlo. Stejně jako to, kdo seděl v komisích, které českým sociálním demokratům tituly udělovaly. Oba údaje jsou přitom v Česku veřejné.

Škola původně slíbila, že obojí zašle ve čtvrtek. Nakonec ale děkan tamních práv Jozef Králik MF DNES odepsal, že má redakce dotazy poslat klasickou poštou. „Vzhledem k situaci a verifikaci vzájemné oficiální komunikace,“ argumentuje Králik.

O zveřejnění práce i posudků MF DNES původně požádala přímo Haška. Ten před čtrnácti dny odvětil, že si záležitost rozmyslí.

„Aby nedošlo k jakékoliv manipulaci s textem či jinému účelovému zneužití, umožním vám seznámení s originálem práce v advokátní kanceláři za mojí přítomnosti, a to v termínu, který bude vyhovovat mému pracovnímu a osobnímu diáři,“ konstatoval nakonec minulý pátek. A celou věc odložil s tím, že tento týden jsou jarní prázdniny.

A ačkoli někdejší hejtman zveřejnění svého počinu slíbil už před sedmi lety, ani přes opakované žádosti to nikdy neučinil. Fragmenty následně publikoval server aktuálně.cz, na což se pak Hašek s oblibou odvolával s tím, že povinnost splnil.

O titul se absolventi ze Sládkovičova bát nemusejí

Redakce přitom po Haškovi chtěla i posouzení českých expertů, které prý před lety zadal, aby rozptýlil pochybnosti. Ovšem dodnes neřekl, kdo přesně je vypracoval a odmítl je i zveřejnit.

„Jsem s jejich výsledkem spokojen. Protože se moje rigorózní práce stala předmětem mnoha spekulací, nehodlám nadále toto téma podporovat,“ zdůvodňoval to tehdejší hejtman Hašek.

A dnes se jako advokátní koncipient lobbisty Miroslava Jansty stíhaného za manipulaci sportovních dotací nemusí obávat, že by o titul JUDr. přišel. Hašek totiž magisterské právnické vzdělání získal na brněnské Masarykově univerzitě.

„Nostrifikování titulů neprovádíme. Pro zápis do advokátní komory je rozhodující splnění zákonných předpokladů, tedy potřebné vzdělání,“ uvedla mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková. A za Haškem stojí i slovenská vysoká škola, jejímž rektorem je dnes Peter Plavčan, bývalý ministr školství ve vládě Roberta Fica, který rezignoval po podezření z podvodů s eurofondy určenými na vzdělávání.

Místo brněnské vysoké školy vinařství

Není to přitom první nápad brněnských politiků založit si vlastní soukromou vysokou školu. Už v roce 2001 Michal Hašek společně s advokátem Zdeňkem Koudelkou, později za korupci odsouzeným lobbistou ODS Radovanem Novotným, budoucím ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) či nynější primátorkou Brna Markétou Vaňkovou (ODS) založili firmu Vysoké učení Brno, jejíž název nápadně připomíná název veřejné vysoké školy Vysoké učení technické Brno.

Ani ta ovšem nikdy nedostala od státu potřebnou akreditaci. Jejich počin je ovšem stále dohledatelný v obchodním rejstříku. Dnes se ale jmenuje Víno Marcinčák a zastřešuje mikulovské vinařství.



A potom, co za pomocí brněnského konzultačního střediska Sládkovičova získali vlivní jihomoravští členové ČSSD tituly, zaniklo i to.