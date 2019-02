Škola ve Sládkovičově prověří, zda Haškovi titul JUDr. udělila oprávněně

MF DNES v pátek napsala, na jaké úrovni je práce nejen Haška, ale i jeho někdejší pravé ruky Zdeňka Dufka a dvou dalších jihomoravských sociálních demokratů.



Ti si před lety dokonce přímo v Brně založili konzultační středisko slovenské školy, aby nemuseli k maďarským hranicím dojíždět. Zároveň tak obešli fakt, že jim české úřady odmítly udělit akreditaci. A následně nasbírali slovenské tituly, které Česko ze zákona uznává.

Vysoká škola ze šestitisícového městečka teď ale tvrdí, že práce překontroluje a do budoucna i zpřísní podmínky. MF DNES pořád dluží i sdělení, kdo seděl v komisích, které českým sociálním demokratům tituly udělily. A s jakými posudky.

„Fakulta práva Janka Jesenského má zájem zabezpečovat vzdělávací proces nadále na standardní odborné úrovni a poskytovat komplexní právnické vzdělání. Vedení fakulty se proto, a to i na základě vašeho podnětu, bude moci zaobírat zabezpečováním jeho kvalitativních parametrů,“ uvedl děkan fakulty Jozef Králik.

Sládkovičovo se bojí, že kvůli Haškovi přijde o akreditaci

Podle zdroje MF DNES přímo z fakulty se totiž nyní vedení školy obává, aby kvůli podezřením na nízkou úroveň závěrečných prací nepřišlo o akreditaci.



To se škole částečně stalo už v roce 2015, kdy slovenský ministr školství Juraj Draxler škole zastavil doktorský studijní program a oprávnění udělovat takzvané velké doktoráty, tedy tituly Ph.D. Právě na právnické fakultě, odkud má malý doktorát JUDr. i Hašek. A hrozilo, že soukromý vzdělávací ústav, který sídlí v budově základky, přijde i o ty.

„Je tlak raději práce zkontrolovat a zaujmout k tomu jasný postoj a zároveň do budoucna i jejich úroveň zpřísnit,“ říká zdroj.

Současný děkan tak paradoxně jde proti svému předchůdci - dřívějšímu slovenskému poslanci Mojmíru Mamojkovi ze slovenské sociální demokracie (SMER), který byl zároveň vedoucí rigorózních prací jak Haška, tak Dufka. Dnes je na Slovensku ústavním soudcem.

Kdo studoval ve Sládkovičově

Michal Hašek, bývalý jihomoravský hejtman (ČSSD). Dnes šéf legislativní rady MZe, poslanecký asistent, advokátní koncipient stíhaného lobbisty Miroslava Jansty a zakladatel iniciativy Zachraňme ČSSD Zdeněk Dufek, někdejší předseda jihomoravské ČSSD Roman Hanák, expředseda krajského finančního výboru a klubu zastupitelů ČSSD, dnes náměstek hejtmana Lukáš Vágner, někdejší krajský tajemník (ČSSD) Zdeněk Krutek, bývalý tajemník úřadu městské části Brno-Kohoutovice, dlouholetý člen ČSSD Karel Abraham, motocyklový závodník

„Je to už osm, deset let, ale co si pamatuju, bylo to velmi dobré. A také jejich odpovědi při obhajobě byly na vysoké úrovni. Vynikající práce, tam nebylo třeba žádné nějaké přimhuřování očí,“ komentoval Mamojka rigorózní práce Haška a Dufka ve čtvrtek.

O slovenský titul ale Hašek nejspíš nepřijde

Byl tak v zásadním rozporu například s Petrem Bezouškou z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který kdysi odstartoval kauzu podivného udělování titulů na plzeňských právech a dnes mimo jiné zasedá i v Legislativní radě vlády.

„Ani jednu z prací bych neuznal nejen jako diplomovou, ale ani jako seminární,“ zhodnotil Bezouška rigorózní práce Haška a Dufka.

Slovenské zákony přitom v současné době odebrání vysokoškolského titulu neumožňují, a to ani v případě, že se prokáže, že student své povinnosti plnil podvodně. Školy se mohou jedině dožadovat zneplatnění titulu soudní cestou. Naopak v Česku mohou zahájit správní řízení o odebrání titulu rektoři. To se už v minulosti stalo, lidé o tituly přišli a následně pak spor řešily soudy.

Hašek, ale i jeho někdejší pravá ruka Dufek či krajský extajemník ČSSD Lukáš Vágner přitom včera na zjištění MF DNES nereagovali obhajováním kvality svých prací.

Hašek: Jménem EU moji rigorózní práci smažte

Redakci pouze zaslali žádost podle nové legislativy na ochranu osobních údajů (GDPR). Shodně tvrdí, že redakce zveřejnila neoprávněně jejich osobní údaje a měla by je okamžitě smazat. Vztahují to zřejmě i na Haškovu rigorózní práci, kterou redakce zveřejnila v kompletním znění.

Co je to rigorózní práce Je to odborná, vědecká práce, kterou se autor obrací na ostatní odborníky. Tlumočí jim poznatky, které nabyl vlastním studiem, a sděluje jim závěry, k nimž samostatně dospěl.

V rigorózní práci má její autor osvědčit, že prohloubil své znalosti, získal schopnost samostatné práce s novými teoretickými a praktickými poznatky. Proto musí být práce v obou směrech vyvážená.

Obhájit rigorózní práci před komisí je nutné pro získání titulu JUDr. Ten mohou obdržet absolventi magisterského studia v oboru právo.

„Dle Nařízení Evropského parlamentu a rady mám jako subjekt údajů právo na výmaz mých osobních údajů zejména týkajících se mého vzdělání a zaměstnání, které nesouvisí s mojí veřejnou činností, jakož i dalších vámi zpracovávaných mých osobních údajů,“ napsal MF DNES Hašek, který jinak s oblibou tepe „bruselské byrokraty“.

Experti ovšem postup právníků ze Sládkovičova považují za nesmyslný. GDPR se totiž nevztahuje na žurnalistickou práci, která je dělána ve veřejném zájmu.

Ministr Haška z čela legislativců neodvolá, Hamáček mlčí

Hašek přitom se svým titulem JUDr. ještě před týdnem mířil do Legislativní rady vlády, kam ho navrhl šéf ČSSD Jan Hamáček. Dohlížel by tak společně s nejlepšími právními experty v zemi na tvorbu zákonů. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek ale nakonec nominaci stáhl.

Exhejtman ovšem už několik měsíců předsedá legislativní radě ministerstva zemědělství. A tak to zřejmě i dále zůstane.

„O změně na pozici předsedy Legislativní rady Ministerstva zemědělství (MZe) v tuto chvíli pan ministr neuvažuje. Michal Hašek spolupracuje s MZe na základě svých profesních zkušeností, které získal jako místopředseda zemědělského výboru Sněmovny a průběžně také v oblasti práva a legislativy. Dvě volební období působil jako hejtman Jihomoravského kraje, který je významným zemědělským regionem,“ reagoval za Tomana mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Hašek má k Tomanovi dlouhodobě blízko. O ministrovi se mluví jako o nominantovi prezidenta Miloše Zemana. Tomu dělá Hašek poradce.

Na dotazy ohledně toho, zda by Hašek z odhalení týkajících se jeho titulu měl vyvodit nějaké důsledky, vůbec nereagoval šéf ČSSD Jan Hamáček, který ho dříve navrhl do Legislativní rady vlády.

Hašek přitom avizoval, že zvažuje kandidaturu na místopředsedu sociální demokracie na březnovém sjezdu. Hamáčkovi, který bude obhajovat post předsedy, se jeho podpora může hodit.