Voliče, které opozice nedokázala oslovit, získalo ANO, říká šéf STEM

Průzkum ukazuje, že podpora vládního hnutí ANO premiéra Andreje Babiše roste. Podle nejnovějšího průzkumu STEM by jej volilo celkem 31,1 procenta voličů. Tím hnutí zvyšuje náskok na koalici Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, i na Piráty s hnutím STAN.

ANO veřejnost i opozice kritizovala zejména kvůli vládním krokům během podzimní a jarní vlny pandemie koronaviru. Lidé Babišově kabinetu vyčítali nesrozumitelné kroky, zavřené podniky a desítky tisíc zemřelých.

„Voliči se vrací k hnutí ANO. To, že od něj odešli, nebylo nějaké silné rozhodnutí. Strany, ke kterým předtím přešli, je nedokázaly dostatečně silně oslovit,“ popsal současné preference voličů ředitel agentury STEM Martin Buchtík na CNN Prima NEWS.

Podle Buchtíka návrat na 30 procent není překvapivý, protože podobných výsledků dosahovalo ANO v průzkumech před podzimní vlnou pandemie i v loňském roce. Podzimní a jarní pokles preferencí se přitom odehrál i u vládních stran v zahraničí.

Sociolog k náladě voličů vracejících se k ANO poznamenal, že mohli tápat koho volit, a tak zprvu nechtěli volit nikoho. Nyní se ale Babišovi a jeho hnutí podařilo tyto nerozhodné lidi nalákat zpátky, dodal.



Hnutí ANO se podle Buchtíka už od roku 2017 tradičně obrací zejména ke starším lidem. „I poté, co jim výrazně poklesly preference v dubnu, se opíralo o lidi v důchodovém věku,“ zmínil sociolog. Nyní se ovšem ukazuje jistý nárůst u lidí v produktivním věku, hlavně kolem 50 let. Jedná se především o lidi se středním vzděláním a středové politické orientace.



Hlavním tématem politických stran už pak není pandemie koronaviru, ale věci, které s ní souvisí. „Není to pandemie, ale stále je to očkování. A stále je to možnost návratu některých opatření během podzimu, nebo také další vlna,“ zmínil sociolog. Mezi další důležitá témata zařadil například zadlužení země a rozvrat veřejných financí.

Průzkum agentury STEM probíhal mezi 9. až 12. srpnem a zúčastnilo se jej reprezentativní vzorek 1 013 občanů ČR. Dotazovaní odpovídají demografickému složení české dospělé populace.