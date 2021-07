Od Pavla Zemana to byl podraz, říká Benešová. Popsala i spor s Babišem

Když po vašem nástupu do funkce v roce 2019 začaly masivní demonstrace, byla zpočátku jejich hlavním motivem obava, že budete chtít odvolat nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Nestalo se tak, letos v květnu sám rezignoval. Co demonstracím s odstupem říkáte?

Celé to bylo úsměvné. Ještě jsem nebyla ve funkci, a už mi vyhrožovali, že to takhle se mnou dál nepůjde, už se svolávaly demonstrace. V té době jsem měla – dá se říct – korektní vztahy s Pavlem Zemanem, nebyli jsme v rozepřích. Jestli by se něco dalo označit za rozepři, tak to, že jsem nebyla spokojena, kolik vyplácíme náhrad škod za neúspěšná trestní řízení.

Jsem ve věku, kdy se skutečně řídím jen svým vědomím a svědomím. Myslím, že to pan premiér nakonec pochopil. Marie Benešová ministryně spravedlnosti