Pozice nejvyššího státního zástupce je slabá a nestabilní, uvedl Pavel Zeman

„Měl jsem představu, že kultivovaně odejdu. Rezignace je relativně kultivovaný způsob, oproti odvolání. Uvidíme, co se bude dál dít s výběrem mého dalšího následovníka,“ uvedl v pořadu Zeman.

„Pozice nejvyššího státního zástupce je velice slabá a nestabilní. V tom smyslu, že je vydán napospas vládě, respektive ministru spravedlnosti,“ popsal. K odvolání jiných státních zástupců jsou třeba závažné důvody, k odvolání nejvyššího však stačí jen shoda.

„Je to soubor událostí, které se odehrály během poslední doby,“ řekl ohledně důvodů svého odchodu s tím, že v úvahu bral také možnost kárné žaloby ze strany ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Ta nedávno řekla, že je přesvědčena, že překročil své pravomoci v kauze Vrbětice. Premiér Andrej Babiš poté řekl, že ke kárné žalobě nelze přistoupit.



„Stále více pracovního a osobního času jsem věnoval odrážení útoků, a nepřišlo mi fér, abych čas, který mám věnovat soustavě státního zastupitelství, vybíral pro sebe,“ uvedl k situaci posledních měsíců.

O tom, jakou měrou se Benešová zasloužila o jeho odchod, nechtěl příliš mluvit. Přitom právě ji označil za jednu z příčin svého odchodu. „V poslední době pociťuji, že dochází k poměrně vysokému tlaku ze strany paní ministryně spravedlnosti,“ řekl mimo jiné.

Benešové se také nelíbilo zapojení Zemana do restitučního sporu týkajícího se majetku rodu Czerninů. „K tomu jsou tady ti Czerninové a další věci. A sama to vidím, co (Zeman) předvádí,“ řekla ministryně deníku Právo. „Ty schůzky proběhly před sedmi lety. Pan Czernin si na mě vzpomněl poměrně pozdě,“ řekl k tomu Zeman.



Lepší by bylo neslučovat

Zeman se také i po letech domnívá, že by bylo lepší, kdyby nebyly sloučeny protimafiánský a protikorupční policejní útvar do Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).



Centrála vznikla v srpnu 2016 spojením dvou policejních složek, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ, takzvaný protimafiánský útvar) a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK, takzvaný protikorupční útvar). Spadá pod policejní prezidium a náměstka policejního prezidenta pro kriminální službu a vyšetřování. Šéfem NCOZ je od srpna 2018 Jiří Mazánek, předtím útvar od jeho vzniku vedl jeho jmenovec Michal Mazánek.

Podle Zemana bylo zejména na začátku po reorganizaci znatelné, že vznikne veliký útvar, který bude těžké řídit. „V současné době má NCOZ vedení, které se velice snaží, aby to efektivní bylo. Musím říci, že snaha je opravdu veliká, ale přesto se domnívám, že kdyby bývaly zůstaly dvě jednotky oddělené, tak by to bylo lepší,“ řekl nejvyšší žalobce.

Uvedl také, že právě on adresoval dopis tehdejšímu premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, v němž upozorňoval na nebezpečí policejní reorganizace. Zároveň podle svých slov odstartoval debatu o tom, zda je sloučení útvarů vhodné nebo ne.