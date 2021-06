Pokud jde o čas, je to od ministryně spravedlnosti správné rozhodnutí. Soustava státního zastupitelství by neměla být dlouho bez hlavy. Navíc vyčkávat se jmenováním nejvyššího státního zástupce až na novou vládu bůhvíjak dlouho po volbách by spíš svědčilo o tom, že tento výběr je věcí víc politickou či stranickou než odbornou.

Ono totiž obecně platí, že jak byly procesy uvnitř nějaké organizace nastaveny, se pozná až po odchodu současných šéfů.