Buď Babiš napraví, co spáchal, nebo ho nebude KSČM tolerovat, řekl Grospič

Komunistům vadí hned několik věcí. Pomohli vládě prodloužit nouzový stav do 14. února. Podmínili to tím, že se od února vrátí do škol žáci prvního stupně základních škol a poslední ročníky ZŠ i středních škol, a také, že se otevřou skiareály od 29. ledna.

Nestalo se a vláda s odkazem na vývoj epidemie rozhodla o zpřísnění některých opatření.

„Pan předseda bude jednat s panem premiérem, ale myslím si, že to není čestné jednání. A my z toho určitě vyvodíme důsledky, budeme se tím zabývat i na našich nejvyšších stranických orgánech. Ty jsou svolány na příští týden. V úterý se sejde kolegium, v pátek se sejde výkonný výbor a myslím si, že to není férové jednání ze strany vlády, ze strany premiéra,“ řekl Grospič.



Komunistů se také dotklo, že vláda porušuje to, k čemu se zavázala, když ji KSČM pomohla schválit rozpočet na letošní rok. Podmínila to tím, že bude odebráno 10 miliard korun z rozpočtu armády a převedeno do rozpočtové rezervy.

Vzápětí po schválení rozpočtu členové vlády deklarovali, že peníze armádě co nejdříve vrátí, a tento týden také kabinet Andreje Babiše rozhodl o převodu 5 miliard zpět armádě.

Premiér Andrej také řekl, že o dalších pěti rozhodne vláda asi v únoru. „Budeme chtít od vlády vysvětlení a považujeme to rovněž za neupřímné jednání,“ řekl v ČT Grospič.